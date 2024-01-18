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連6年交易破千億 商仲：住宅房仲也來參一咖

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

宏大國際資產統計指出，2023五大類商用不動產總交易金額約1495億元，已連續6年突破千億，顯見商用不動產穩定發展，不只許多建商投入市場，許多住宅房仲也參一咖做起商用不動產。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，商用不動產近年市場交易熱絡，主因是因客戶設廠、投資需求旺盛，他近幾年在北中南授課，幾乎場場座無虛席，市場商機來了，很多房仲也不想錯失這個好時機。

他表示，五大類商用不動產交易分布各有不同，有的高度集中一個區域，有的分散六都，有的則遍布全台，這些商用不動產的交易與建商的推案、布局也會有相當的關連性。

商辦部分，今年商辦交易九成集中在台北市。儘管景氣並不理想，但企業因應未來的規劃擴充或搬遷，加上為數不少的投資置產型交易，使得台北市商辦交易熱絡，價格也持續上揚，也是目前市場最缺貨源的地方。

廠辦交易則也是集中在北部，分布在北北桃竹，最大交易區域則是新北市及新竹縣市。商辦及廠辦類如果合併統計，已經連續四年交易逐年增加，從2020年的216.43億，到2023年的767.55億元。

陳益盛表示，商辦、廠辦後勢仍看好 ，尤其台北市商辦產品，可以說只要好貨就有人買單，房價格也趨近住宅價格，其他區域如新北市、台中二地商辦市場亦逐漸成長。

廠辦類雖未形成搶購潮，但市場仍穩定成長，主因是擴充及舊換新。許多建商已陸續提高開發商辦及廠辦建案，已逾10家分別推出上百億規模建案，轉向賺取企業財。

工業土地、廠房交易則遍布全台，其中桃園擁有鄰近雙北地利之便、且價格適中，仍坐穩工業王。

零售及店面類交易則分布在六都中的五都，僅高雄缺席。其中店面交易金額從2019年的24億，成長到2022年的67億，2023年達161億元， 是店面產品近年難得的好消息，顯示零售及店面市場具備未來逐步看好的契機。

飯店交易則因看好解封復甦商機，地主明顯惜售，交易高峰期止於2021年，因此交易極少，較具規模的僅有位於新竹的福泰商務飯店，但其著眼的並非經營飯店，而是未來的都更重建。

陳益盛指出，飯店產品仍是一項好的投資標的，主要有三種類型的投資人，第一類是投資飯店收租，隨著利率的穩定，只要投報率足，買家仍為數不少，預估今年會有具規模交易。

第二類是投資飯店經營，這類型買家較慎選標的，需確保營運獲利、降低經營風險。

三是買老飯店計畫都更或危老重建，這類型買家多數為建商，只要基地規模夠大為優先條件，因住宅市場尚未樂觀，預估今年出手會比較保守。

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