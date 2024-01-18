台塑生醫全方位健管 助作家大師兄甩健檢紅字翻轉人生

曾在殯葬業擔任第一線接體員、出版過《接體員大小事》、《孝子》、《火來了，快跑》、《比句點更悲傷》等一系列葬儀界內幕故事的作家大師兄，體重破百、健檢滿布紅字的他，看著體型跟自己差不多的案主，倒在地上時手上還拿著雞排和可樂，不禁抿心自問：「我也要變成這樣嗎？」即使已經看破死亡，大師兄選擇了在自己還有機會的時候再改變一次。

大師兄認為：「減肥不是最難的，維持健康才是最難。減脂減重各有門派，五花八門的網路建議不只讓人眼花撩亂，更有可能影響到身心健康，因此人生第二次的改變機會，我選擇到台塑生醫ｉ醫健康管理中心尋求專業諮詢與全面的健康管理。」

ｉ醫健康管理中心的健康管理計畫，透過詳細的問診，從大師兄的個人生活飲食、作息、甚至是家人間的互動以及工作模式全盤了解後，一一找出可以改善的切入點，循序漸進誘導大師兄改變生活習慣。「我曾經連綁鞋帶也會喘，到現在已完全沒有障礙。我知道了對身體有益的生活習慣，才能真正幫助我們減少生病的可能性。」

透過ｉ醫健康管理中心的專業醫師介入，減少澱粉類食物攝取，原本不吃青菜的大師兄，慢慢接受餐餐有蔬果，並且額外補充身體需要的營養素。從數據面來看，血糖狀況大幅改善，糖化血色素數值從10.7%降回糖尿病期前期標準6.4%，三酸甘油脂下降幅度更高達81.6%達到標準值。此外，肝功能數值改善幅度皆達七成以上，回到正常狀態，代表脂肪肝程度大幅改善。以往曾有腹瀉、抽筋狀況皆有所改善，大師兄表示在全台各處演講、工作時，體能明顯較以往更好。

ｉ醫健康管理中心陳維茜醫師強調，健康管理除了飲食改變外，體適能指導也是輔助身體數值改善的重要關鍵。從大師兄的案例來看，不僅駝背症狀改善、肚子明顯縮進去，比起上一次激進的減脂減重手段，這一次透過有效率的運動鍛鍊肌力、改善姿勢，搭配生活作息找到適合上健身房的時間，培養固定運動的習慣，並增加頻率。ｉ醫健康管理中心在每一次諮詢依照客戶近況做調整，一步一步改善，慢慢引導到健康的方向，讓習慣成為日常。

健康是條漫長的路，成功改善健康後最重要的事是「持續」。單靠意志力，健康維繫很難持久。台塑生醫i醫健康管理中心的專業與陪伴，目標是讓每一個人都走在正確的健康道路上，而且更堅定、不孤單！以經常在各地演講的大師兄為例，他仍然享受著自己最喜歡的碗粿、控肉、破酥包，但現在的食量更貼近健康、選擇食物種類也更聰明了。工作之餘，大師兄每週盡可能維持固定的運動時間。

大師兄說，「改善健康也可以很快樂，ｉ醫健康管理中心帶給我的是一趟無痛改善飲食習慣的過程。」對ｉ醫健康管理中心來說，減重沒有所謂的短時間”激瘦”，即便改變生活習慣，都很難一步到位，但每一次的微幅調整都是讓客戶走在健康這條路更持久。除了體重管理外，台塑生醫i醫健康管理中心亦提供全方位的健康療程及保健食品諮詢，從失眠問題、腦神經保養、中風和癌症調養等，全方位照顧民眾的健康需求。