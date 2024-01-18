高雄7大「運動宅」房價僅1-2字頭 這裡交易最熱絡

永義房屋盤點近一年高雄7座已啟用的運動中心周邊房市交易市況，房價都在1、2字頭，交易最熱絡的為鹽埕運動中心，近一年交易量達400件，房價最親民的則為大寮運動中心，每坪成交單價約14萬元，而最早啟用的鳳山運動園區自成商圈，生活機能完善，房市交易穩定，房價落在2字頭。

永義房屋瑞隆鳳甲加盟店長李承鴻指出，鳳山運動園區啟用時間最早，且為獨立體育館，與其它蓋在學校的運動中心不同，不只場地大、設備也齊全，目前每月平均使用人數突破3萬人。

鳳山運動園區半徑一公里的範圍內，擁有捷運、車站交通便利，同時三商圈環繞生活機能優質，鄰近不到500公尺的國泰重劃區，規劃三井outlet進駐，周遭也有完整12年國教學區，適合各年齡層族群購屋。

李承鴻指出，因應捷運、衛武營公共建設規劃，中古市場近半為屋齡15年內的電梯大樓，每坪平均單價約23-31萬，購屋族群主要為考量學區的自住客、通勤上班族各半；30-40年的公寓價格則落在每坪平均單價18-23萬之間，相當適合首購族置產，且公設比低可提供較大室內空間。購屋建議以自身預算考量，再決定選擇公寓、或是電梯大樓。

永義房屋農十六大千加盟店東鄭博陽指出，鹽埕區是高雄市最早發展的地方，整體生活機能完整。半徑一公里的範圍內，擁有高雄電影館、高雄流行音樂中心、駁二等藝文空間，同時也有輕軌、捷運交通便捷，吸引許多人置產享受緩慢步調的生活，過去一年成交量高達400件。

鄭博陽表示，鹽埕區的透天厝相當多，不過主要交易物件以屋齡15年以上、2-4房中古電梯大樓為主，每坪平均單價約18-22萬，購買族群以在地的首購、換屋族為主，也有鄰近行政區、部分年輕族群看中當地的生活環境較悠閒置產於此。

李承鴻表示，大寮運動中心去年中啟用，周遭每坪平均單價14萬，為7個運動中心房價最便宜地區。半徑一公里的範圍內，是當地最繁榮的街道、也有市政機關，生活機能健全、接近捷運站，一旁的「81期市地重劃區」，未來將規劃28公頃的住宅用地加上11公頃的綠地，相當適合住居。

目前當地中古屋交易以20年以上的透天、華廈為主，華廈每坪單價約11-15萬，透天則落在600-1000萬左右，購屋族群主要為在地居民、換屋族，因近大發工業區，相較於鄰近的鳳山市區，考量到距離、房價，部分上班族也會於此地置產，因當地較無大型商場，房價明顯低上一些，未來市地重劃後商圈可以擴大發展，便利性更高。