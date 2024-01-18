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高雄好好住 「運動宅」全部1-2字頭、這裡最夯

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鹽埕區運動中心周邊為房市交易量最高地區，悠閒步調相當受歡迎。圖／永慶房產集團提供
鹽埕區運動中心周邊為房市交易量最高地區，悠閒步調相當受歡迎。圖／永慶房產集團提供

永義房屋盤點近一年高雄7座已啟用運動中心周邊房市，房價都在1、2字頭，最早啟用的鳳山運動園區自成商圈，鹽埕運動中心近一年交易量400件，交易最為熱絡，大寮運動中心均價一坪14萬元房價最親民。

永義房屋瑞隆鳳甲加盟店長李承鴻指出，鳳山運動園區啟用時間最早，且為獨立體育館，與其它蓋在學校的運動中心不同，不只場地大、設備也齊全，目前每月平均使用人數突破3萬人。

鳳山運動園區半徑一公里的範圍內，擁有捷運、車站交通便利，同時三商圈環繞生活機能優質，鄰近不到500公尺的國泰重劃區，規劃三井outlet進駐，周遭也有完整12年國教學區，適合各年齡層族群購屋。

李承鴻表示，中古市場近半交易為屋齡15年內的電梯大樓，每坪平均單價約23-31萬，購屋族群主要為考量學區的自住客、通勤上班族各半；30-40年的公寓價格則落在每坪平均單價18-23萬之間。

永義房屋農十六大千加盟店東鄭博陽指出，鹽埕區是高雄市最早發展的地方，整體生活機能完整。鹽埕運動中心今年中啟用後，不用奔波過橋才能抵達健身房，提供給當地居民良好的運動空間 。

鄭博陽表示，鹽埕區的透天相當多，不過主要交易物件以屋齡15年以上、2-4房中古電梯大樓為主，每坪平均單價約18-22萬，購買族群以在地的首購、換屋族為主，也有鄰近行政區、部分年輕族群看中當地的生活環境。

大寮運動中心去年中啟用，周遭每坪平均單價14萬，為7個運動中心房價最便宜地區。半徑一公里的範圍內，是當地最繁榮的街道、也有市政機關，生活機能健全、接近捷運站，一旁的「81期市地重劃區」，未來將規劃28公頃的住宅用地加上11公頃的綠地，相當適合住居。

目前當地中古屋交易以20年以上的透天、華廈為主，華廈每坪單價約11-15萬，透天則落在600-1000萬左右，購屋族群主要為在地居民、換屋族，部分上班族也會於此地置產，因當地較無大型商場，房價明顯低上一些，未來市地重劃後商圈可以擴大發展，便利性更高。

鳳山運動中心啟用最早，每月使用人數破三萬。圖／永慶房產集團提供
鳳山運動中心啟用最早，每月使用人數破三萬。圖／永慶房產集團提供
大寮運動中心周邊每坪均價約為14萬，適合有預算考量的族群。圖／永慶房產集團提供
大寮運動中心周邊每坪均價約為14萬，適合有預算考量的族群。圖／永慶房產集團提供
高雄市7所運動中心周遭房價資訊。資料來源／永義房屋
高雄市7所運動中心周遭房價資訊。資料來源／永義房屋

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