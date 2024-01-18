鋼鐵公司 ArcelorMittal 採用神基強固平板提升生產力

法國ArcelorMittal自2020年起與神基（3005）旗下子公司神基科技 (Getac) 合作，其位於法國敦克爾克的工廠使用強固型平板電腦，加上車用底座、車輛電源轉接器，與直接接到機器上的遠端天線的整體解決方案，進行維護和生產作業。Getac的全強固型 F110 和 A140 平板電腦堅固可靠，非常適合用於容易受到強烈震動、高溫或灰塵影響的材料處理設備，亦非常適合高密集使用螢幕的情況。

作為全球領先的煉鋼及採礦公司，ArcelorMittal 的目標是智慧化生產鋼鐵以造福人類和地球。他們運用創新工程生產鋼材，不但可以消耗較少能源，更可大幅減少碳排放並降低成本，生產出更純淨、堅固而且可重複使用的鋼材。在未來數十年，用於電動車和可再生能源基礎設施的鋼材將會發揮作用，有助於推動社會轉型。

法國 ArcelorMittal 在過去三年持續採用 Getac F110 和 A140 整體解決方案，搭配車用底座、充電器和遠端天線，充分發揮其所帶來的效益，並涵蓋意外損壞的全面保固方案。該整體解決方案還包括技術服務計畫的監控，能夠根據不斷變化的需求進行調整。

全強固型 Getac F110 平板電腦讓 ArcelorMittal 使用者能在艱困的作業環境中有效率地工作，這主要歸功於平板電腦的資料儲存容量、自主性和能夠高效傳輸資料的連線能力。

而全強固型 Getac A140 平板電腦配有 14 吋螢幕，讓法國 ArcelorMittal 員工能存取更大量的資訊；可拆卸式熱插拔雙電池設計，有助於提高員工的工作效率，讓生產作業程序時時保持運作。

在法國ArcelorMittal敦克爾克 擔任 Decarbo 數位專案經理的 Sébastien Denisselle 表示：「Getac 的平板電腦大幅提高了我們板材處理應用和設備的可用性。因為平板電腦能夠連線 4G/5G 網路，這解決了原先設備連不到網路的問題。」

如此強大的連線能力可確保運作不會因通訊問題而中斷，對於這種作業環境十分重要。此外，平板電腦的介面友善又直覺，讓瀏覽和使用各種應用程式都很方便，不僅提高現場團隊的工作效率，也讓操作員能夠快速上手。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們很榮幸能協助像 ArcelorMittal 這樣的大型集團進行數位化轉型，為團隊備妥高效能的 Getac 行動強固型解決方案，來改善作業環境。」

法國 ArcelorMittal 的 Sébastien Denisselle 補充道：「Getac 平板電腦的靈活性是在繁忙運作環境中的一大優勢。將平板電腦用於不同機器並維持正常運作，這讓我們能夠對現場不斷變化的需求，快速作出應對，並妥善運用資源。即使在最嚴苛的環境中，Getac 平板電腦亦扮演著關鍵角色，有助於提高我們的生產力、效率，並維持高效能運作。」