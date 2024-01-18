桃園房市降溫！專家：建商回雙北、量縮逾900億

住展雜誌統計，2023年北台灣（北北基桃竹宜）新成屋、預售屋住宅推案量約1.1兆元，較2022年減少約1,521億元，年減幅12％，為2020年以來4年新低。

其中台北市與宜蘭地區仍現量增，各增8.7％、36％，其餘四區推案量下滑，並以基隆市年減52％，衰退幅度最大，其次為桃園市減幅27％、量縮逾900億。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2023年在大選因素、利率走高、打炒房條例，以及政經不穩下，建商眼見交易清淡，皆有延後推案的考量，下滑的結果並不意外。

分析歷年的狀態，2018與2019年市場在低利、逐步適應2016年首波房地合一稅下，推案量加溫破兆元大關，2020年因疫情出現史上最低的利率，全球包括台灣在內都見房市熱況，推升量能。

直到2022年因連續升息、打炒房政策持續推出，加上兩次大選與政經動盪，利空籠罩，遞延在2023年發酵，建商因成本考量無法調整價位，先講求不傷行情，以拖代降，於是量縮。

觀察各縣市表現，宜蘭地區與基隆市在表現上起伏較戲劇化，一方面有比較基期因素所致，另一方面宜蘭地區因為蘇澳、五結有大量推案，大幅拉抬數據。至於基隆市則因不再有2022年「新橫濱2夢悦城」與「海豔」等大案推出，回歸區域基本盤。

另外值得注意的當然是台北市與桃園市，陳炳辰分析，全台房價最高的台北市，強者恆強，增幅8.7％，建商對台北市房市的信賴感高，風險疑慮低而搶進，其中大安區「Diamond Towers台北之星」、松山區「勤美璞真-城仰」，以及中山區的「中山麗池」都是量能助攻大案，無疑也同步推升台北市房價。

屬於大台北生活圈的桃園市，本因雙北高房價外溢效果，房市火熱，但如今建商態度轉趨謹慎，推案回攻雙北，讓桃園市量縮27％，包括中壢與桃園兩處一線地帶，量縮達3、4百億元，百億大案僅靠宏普序時代撐場，平鎮、龍潭與蘆竹也有5到7成減幅，建商態度明顯轉為保守。