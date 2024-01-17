龍年將屆 momo、PChome搶年貨年禮倒數商機
「網購年貨商機」湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）統計，近期伴手禮買氣飆三成，並將三大指標年貨商圈搬上線，打造全台最大「momo線上年貨大街」。PChome 24h購物推出「24力年節採購指南」，最低下殺六折起。
富邦媒觀察，今年訪親社交需求回溫，帶動春節伴手禮買氣，1月至今站上食品及保健禮盒銷售年增皆達30%，預估1月下旬至年前將迎來買氣高峰。為助消費者輕鬆辦年貨，momo將迪化街、南門市場、世貿年貨大展三大指標年貨商圈搬上線，一站網羅名店伴手禮，打造全台規模最大的線上年貨大街。
PChome 24h購物觀察近一週「年菜預購」（1/8-1/14）銷量較前一週成長3成，「春節禮盒」買氣也較前一週有2成提升。PChome 24h引述東方線上調查，春節送禮金額逐年提高，2023年春節平均送禮金額高達5,347元，顯見消費者越來越重視送禮。看準春節採購商機，服務消費者，推出「24力年節採購指南」，全站年節必買下殺六折起。
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