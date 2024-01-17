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全球海運聯盟大洗牌！馬士基攜手赫伯羅特合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球海運聯盟開始出現大洗牌，馬士基和赫伯羅特(Hapag-Lloyd)今(17)日宣布正在進行營運合作，該合作將於2025年2月開始，目標是提供一個靈活、互連的海洋網絡，具有業界領先的可靠性。據了解，針對這個事件THE聯盟也會開會進行商議。

國內的物流業者分析，這代表著全球海運聯盟將重新洗牌，而且重新組合後，兩家業者的航線互補性更強。

赫伯羅特和A.P.穆勒- 馬士基(馬士基) 旗下實體馬士基簽署了一項名為「Gemini 合作」的新長期運營合作協議。赫伯羅特和馬士基之間的新合作將包括約290艘船舶的船隊，總容量為340萬個貨櫃（TEU），馬士基將部署 60%，赫伯羅特將部署 40%。

赫伯羅特執行長 Rolf Habben Jansen 說，與馬士基的合作將幫助赫伯羅特進一步提高為客戶提供的服務品質；此外，我們還將受益於營運效率的提高以及進一步加速產業脫碳的共同努力。

馬士基執行長 Vincent Clerc 也表示，很高興與赫伯羅特合作，赫伯羅特是全球海運布局的最理想的海洋合作夥伴，透過此次合作，將為客戶提供靈活的海洋網絡，從而提高服務的多元化，加強綜合物流服務並滿足客戶的需求。

兩家公司都致力於其船隊的脫碳，並制定了業內最雄心勃勃的脫碳目標，馬士基的目標是在 2040 年實現淨零排放，赫伯羅特則在 2045 年實現淨零排放。

馬士基 航線

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