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仁寶醫院、北士科總部已動工 許勝雄曝最快2027完工

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）今（17）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄透露，集團今年資本支出跟往年差不多，全年資本支出大約落在70億、80億元左右，目前團隊積極推動多元化事業佈局，並已啟動2項重點計畫「北士科總部大樓興建案」、「瑞芳區仁寶醫院興建案」，內部預估，兩大建案最快2027年完工。

許勝雄指出，團隊為提供新北市民充足的醫療量能，將在瑞芳打造一座全新的「仁寶醫院」，該院將結合醫院及長照設施，並且該建案初步設計擁有地下1層、地上9層，目前整項工程已全數通過環評，今年正式投入生產，該院醫院預估2027年完工、開幕，讓本市東北角緊急醫療服務不中斷，全力守護新北市民的健康。

許勝雄表示，集團近年深耕台灣且積極推動多元化事業，該案將成為旗下推動智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療落地之場域，仁寶也將攜手經驗豐富的合作夥伴，一同協助提升台灣偏鄉弱勢的區域醫療能量，善盡社會責任。而這幾年來遠距居家生活的普及，也讓大眾對電子設備的需求明顯升溫，而公司為了增加未來成長的價值，也持續朝智慧醫療、AI PC市場邁進。

至於另一項重點計畫「北士科總部大樓興建案」，已於2023年2月8日開工動土，許勝雄指出，集團總部做為北士科最大基地與主要入口門戶之開發案，集團預計投資逾新台幣300億元，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的總部大樓，並委由知名建築師李祖原建築師事務所設計，匯聚各方菁英，不僅展現集團立足台灣、放眼世界之雄心壯志，更以永續觀點打造新世代的總部園區，預計2027年左右完工。

北士科為台北科技廊道的最後一塊拼圖，擁近25公頃的科技產業專用區，是繼內科、南軟後北市下一個科技產業發展重地，目前包括金仁寶、叡揚、網擎、新光人壽、中鼎、友華生技、正大尼龍等業者都將在園區內蓋建總部。據悉，北士科主要是以「智慧跨域園區」作為發展定位，藉由引入資通訊、生技及新興科技等高端產業，區域潛力勢不可擋。

瑞芳區「仁寶醫院」建案。記者吳康瑋／攝影
瑞芳區「仁寶醫院」建案。記者吳康瑋／攝影

仁寶 建案 許勝雄

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