高還有更高…全球前五大貨櫃輪2月最新報價繼續漲 物流業者解釋原因

全球貨櫃輪運價高還有更高，運量沒增加，空班壓力大增，全球前五大知名航商其中一家，今天已經宣布2月最新北美地區報價，價格難回頭繼續漲，2月最新第1周，美西、美東最新報價再漲700美元，美西每40呎價格衝上5,700美元，美東每40呎櫃上看7,700美元。

紅海危機全球船班大亂，船舶調動去歐洲線後，美東線立即相當吃緊，經過近一個月的調動後，元月市場缺船的情況大調動，現在立即感受到市場非常緊俏，根據 SCFI（上海出口貨櫃運價指數）12日報價，亞洲到美東每40呎櫃運價5,813美元、到美西每40呎櫃運價3,974美元，累計自2023年12月1日價格到1月12日，美東線漲幅137%、美西線漲幅141%。

業界也不諱言的表示，元月12日的價格已找不到艙位，全球運價繼歐洲線大漲後，延續到亞洲線、北美線，想在農曆年前出貨，40呎櫃最少要加價1,000美元，美西大漲25%、美東上揚20%；而且運價漲勢不回頭，2月再漲700美元。

客戶不斷反應，貨量也沒增加，貨櫃輪價格在漲什麼？物流業者也表示，大家完全誤會這次貨櫃輪的市場供、需變動，這次並不是需求增加，貨源的確沒有增加很多，而是供給減少，新船加入不是立即，船舶需求是立即就在發生，推升運價不斷上揚。

物流業者舉例，現在全球海運市場搶艙情況，就大眾要搭乘的巴士（公車）大誤點，旅客只好一直等下一班車來，但許多車子被調去支援其他線路，旅客愈積愈多，原本好幾班量體的旅客要搭同一班車，自然會搶上車，甚至上不了車。