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旅天下50家門市達陣 搶攻兩岸解禁商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

旅天下（6961）於2023年底達陣，完成50家門市加盟、59家產品加盟，成為全台最多門市的旅遊加盟品牌，預計2024年「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家，2025年則各超越100家之目標，持續壯大雙軸加盟平台營運規模。

旅天下董事長李嘉寅表示，去年底展店目標已順利達成，門市加盟展店戰略採取「鄉村包圍城市」，優先佈局中南部地區打響知名度，接著往北部，如雙北市、桃園市、新竹市內含金量較高的區域發展。

以1月24日將開幕的第50家門市「新竹市竹科加盟店」為例，因位於台灣產值最高的新竹科學園區內，加上鄰近「全台最富里」與「全台最均富」的關新里與龍山里，不僅具有強勢消費潛力，且以雙薪、中小家庭為主，符合旅天下鎖定目標客群。至今，旅天下已成為全台最大旅遊加盟品牌，擁有最多旅行社實體門市。

即日起至2月29日，旅天下官網與門市同慶，精選產品祭出特賣，因應赴陸旅行團可望3月解禁，推出「江南濮院古鎮漢服體驗6日」只要21,900元起，「超值北京天津打卡必吃必遊8日」安排超新景點「北京首鋼園」每人28,900元起，想去中國大陸玩的民眾趕緊手刀卡位。

日本則有「東北花卷溫泉5日」25,888元起，以及「北海道函館夜景、溫泉5日」26,888元起。南韓線更殺，「釜山蔚山5日」、「濟州東邊松堂童話村主題樂園5日」含稅則只要1萬元出頭，「首爾明洞購物4日」甚至萬元有找。喜歡自由行的旅客，還有「泰國曼谷5日」11,999元起，「日本沖繩5日」11,188元起等可選擇。

竹科 旅行社 自由行

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