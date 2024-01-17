旅天下50家門市達陣 雙軸並進創全台最大旅遊加盟品牌

旅天下（6961）近日完成50家門市加盟、59家產品加盟目標，成為全台最多門市的旅遊加盟品牌，旅天下董事長李嘉寅今（17）日表示，去年底展店目標已順利達成，門市加盟展店戰略採取「鄉村包圍城市」，優先佈局中南部地區打響知名度，接著往北部，如雙北市、桃園市、新竹市內含金量較高的區域發展。

旅天下1月24日將開幕第50家門市「新竹市竹科加盟店」，因位於台灣產值最高的新竹科學園區內，加上鄰近「全台最富里」與「全台最均富」的關新里與龍山里，不僅具有強勢消費潛力，且以雙薪、中小家庭為主，符合旅天下鎖定目標客群。

旅天下已成為全台最大旅遊加盟品牌，擁有最多旅行社實體門市，預計2024年「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家，2025年則各超越100家之目標，持續壯大雙軸加盟平台營運規模。

在寒假檔期業績方面，旅天下表示，全線商品銷售率超過八成五，加上春節產品近完售強力助攻，今年首季展望樂觀，訂單能見度更已到第3季。為迎接持續強勢恢復的旅遊榮景，繼成立台中、高雄分公司後，預計今年第1季再成立台南分公司。目前總部員工人數已回復疫情前水準，預計2024年將再進補至少2成人力，強化產品與銷售及全球化團隊。