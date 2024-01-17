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百協理事長徐雪芳：2023疫後復甦 百貨營收首破4,000億

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
百貨協會今（17）日舉辦會員大會，頒獎表揚111年度百貨零售企業楷模與優良從業人員，理事長徐雪芳（中）與頒獎者、得獎者一同合影。圖／百貨協會提供
百貨協會今（17）日舉辦會員大會，頒獎表揚111年度百貨零售企業楷模與優良從業人員，理事長徐雪芳（中）與頒獎者、得獎者一同合影。圖／百貨協會提供

擁有多家知名百貨會員的中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）今（17）日舉辦會員大會。百協理事長徐雪芳表示，2023年百貨業疫後復甦，雙「氣」熱絡，包括景氣買氣強勁，業績表現亮眼，整體百貨市場營收已突破4,000億元以上規模，創下歷史新高，期待2024年再次創下新高峰。

今日大會除了理事長徐雪芳之外，新光三越總經理吳昕陽率領副總經理吳昕昌、以及一級主管出席，以及台北101總經理朱麗文等人皆有出席。

徐雪芳說，擔任協會理事長這些年以來，希望透過公開表揚優秀的百貨從業人員，提供大家學習服務的模範，也因創新是百貨核心思維，因此她鼓勵大家能突破框架、勇於創新，進而帶動百貨業新的營運動能，提升競爭力。

百協今日也舉辦頒獎典禮，表揚111年度零售創新卓越獎及優良從業人員。任評審團主席的商業發展與策略研究所長朱浩表示，若要看疫情後的景氣好不好，根據數據分析，國內消費趨勢呈現鈍化。

他認為，今年年觀察重點在於農曆春節市場狀況，期待百貨業者可以精準行銷至消費者身上，帶領內需市場有更好的發展。

111年度零售創新卓越獎由遠東百貨（2903）「零售創新打造數位稽核雲」拿下，數位稽核創新，推動稽核作業無紙化，整合母子公司全數據稽核，有效提升作業效率、節省成本、資源共享、提升綠色治理，達到減碳環保，邁向企業永續目標。

獲得111年度優良從業人員楷模首獎是遠東巨城購物中心新竹分公司販促部公關策劃課彭衍聖。巨城一年舉辦300場藝文、教育的活動，公益方面一年也募集一萬袋的血，讓消費者對巨城相當有感。

第二名為漢神購物中心食品美食課黃展鴻，因為努力被看見，更能激發對百貨從業的熱情。111年度優良從業人員，頒獎表揚14位在工作領域上表現優異的同業人員。

百貨協會今（17）日舉辦會員大會，頒獎表揚111年度零售創新卓越獎，由遠百「零售創新打造數位稽核雲」拿下，由評審團主席朱浩（右）頒獎。百貨協會／提供
百貨協會今（17）日舉辦會員大會，頒獎表揚111年度零售創新卓越獎，由遠百「零售創新打造數位稽核雲」拿下，由評審團主席朱浩（右）頒獎。百貨協會／提供

消費 景氣 新光三越 營收 買氣 春節

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