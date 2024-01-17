人潮就是錢潮 新北這站捷運店面租金逐漸趕上北市東區

捷運站人潮多也帶動店面生意。永慶房產集團統計2023年前11月新北市42個捷運站周邊平均店面租金，新埔站店面以近3,500元的平均單坪租金居冠，其次則是頂溪站與三重國小站位居二、三名，且前十名捷運站點中有4站都在中和新蘆線上，消費力最強。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年新北市捷運站旁、人流充足的商圈店面，租金單價水準已逐漸趕上台北市東區商圈。而板橋商圈以府中、新埔站周邊最為成熟，新北核心商圈店面租金續強，也顯示零售業朝向高效、高人流的街邊店面展店需求不墜。

陳金萍指出，捷運新埔站居住人口多，捷運進出站人次也是新北市前段班，周圍匯聚不少商辦、學生人潮，店面效益高。此外，還能匯集在地住戶，也能接收沿線裕民夜市、四維商圈等客群，因此商業氣息相當濃厚。新埔站周邊店租行情，已經超過府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈，顯示其豐沛的商業潛力。

第二名頂溪站平均單坪租金為2,867元，陳金萍說明，永和區為全台人口密度最高的行政區，捷運頂溪站就位於永和的仁愛路、永和路交會一帶，由於開發早，人口集中度高，且當地居民多為收入穩定的上班族，消費能力強，使當地店面生意興隆，也成置產族群喜愛的投資標的，店租行情也因此獲得支撐。

值得注意的是，店租前十名的站點中有4個站點位於中和新蘆線上，除頂溪站與三重國小站外，還有永安市場站及新莊站。陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，因此人潮就是錢潮，也讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。

陳金萍表示，在2020年環狀線通車後，環狀沿線站點可與松山新店線、中和新蘆線、板南線及桃園國際機場捷運多條捷運路線相連接，大大提升交通便利性與擴大通勤範圍，為大台北地區眾多的通勤族群帶來一大福音