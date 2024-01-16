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【即時短評】圖資濃縮簡略…國防部公布共軍情報 其實只為政治服務？

全成基金會另類歲未圍爐宴 老網美&布袋戲PK同樂

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全成舉辦歲未圍爐宴，台中郵局贈送大批燕麥片給長輩吃健康。全成提供
全成舉辦歲未圍爐宴，台中郵局贈送大批燕麥片給長輩吃健康。全成提供

全成基金會今(16)日在台中市南屯區田心福德廟廣場席開30桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工一起圍爐互拜早年，並在布袋戲助興，以及因大跳K-pop舞，在網路爆紅的春社老網美賀歲熱舞下、重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光。

連續18年辦理寒冬送暖歲末圍爐的全成基金會董事長聶玉美說，前三年因疫情影響，每年春節前夕舉辦的圍爐宴，因應時勢改採送年菜到獨老長者家，如今社區已逐漸恢復日常生活型態，封閉已久的互動界線也逐步卸防，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，終於今日熱鬧舉行。

和往年單純吃吃喝喝不同，在活動辦理前，承穎科技工程委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳，於活動會場答謝福德正神的庇佑，在社會企業責任的感昭下，特別配合圍爐活動舉行，謝神同時娛樂現場老人，重溫舊時廟會情景。

獨居的陳奶奶說，現在人吃宴席都是看歌舞表演，布袋戲只有廟會謝神才有，想看也要有機會，能好好坐下來看布袋戲已是多年的事了，很感恩。

因應近日冷氣團來襲，活動現場還有10名弘光科技大學社區服務生力軍，穿梭現場向早到的老人家們噓寒問暖、量測血壓、關心日常居住狀況。

宴席間，台中市社會局長廖靜芝、台中郵政副理王月珍，以及市議員劉士州、何文海、朱暖英、吳佩芸等人都到場關心問候，祝福長輩新春如意呷百二。

聶玉美特別感謝田心福德廟長年對社區獨老活動的場地提供、台中郵局、財團法人台中市萬和宮、歐客佬精品咖啡、金磚牛排館、承穎科技工程及眾多社區民眾長期對活動的贊助與支持。其中，不乏來自社會福利服務使用家庭對社區的捐助回饋，善的循環有助社區朝向共好與共榮發展。

全成基金會主要承接台中市政府委託辦理弱勢老人需求評估，以及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人日常生活訪問關注，轄區擴及烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域。

全成歲未圍爐宴招待近300名獨老及志工，飯後還送愛心物資。全成提供
全成歲未圍爐宴招待近300名獨老及志工，飯後還送愛心物資。全成提供

布袋戲 獨居老人 年菜

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