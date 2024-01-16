裕隆移動春節安心返鄉！全方位啟動一路順行 格上租車最優6折

搶過年返鄉與出遊商機，裕隆（2201）移動服務事業旗下格上租車、LINE GO及歐固德進口車保修，啟動春節全方位一路順行優惠，不論租車、計程車、機場接送及共享車的租乘車優惠，或車主長程移動的行車健檢服務，要用最安心的服務，迎接龍年的返鄉、出國、走春出遊等移動需求。

龍年春節連假從2月8日小年夜到2月14日初五共7天， 若提前請2月5日到7日，將可連休12天，吸引不少趁連假前闔家出遊、提前返鄉或規劃出國過年的旅客，為了支援民眾各類移動需求，裕隆移動服務事業送上租車、乘車優惠外，也不忘搭載一家大小返鄉出遊的車主們，免費為愛車健檢，讓一家大小平安行車。

LINE GO平台即日起至二月底前，提供包括LINE TAXI 多元計程車、星選科技車，輸碼領折扣至多每趟50元優惠活動，機場接送最高折扣200元；即刻開通LINE GO租車會員，審核通過，將享有首次使用自遊租共享車服務30分鐘免費；春節期間搭車、租車還有機會拿到LINE GO龍年限量轉運春聯或紅包袋。

主打多元車款的格上日租車理解消費者不僅關注CP值高的經濟車款，在春節長假期間，因全家出遊的需求，對舒適、空間、操控及智慧化需求也愈來愈高。在車隊上，也提供從輕型簡約、舒適動感SUV、商旅MPV到中型奢華、頂級旗艦款、露營車及二輪機車等各種不同車型，以及油電車及純電駕馭的純電車款，以滿足各類不同需求的消費者。

格上短租農曆春節方案，打出承租NISSAN LIVINA三天以上6折，其餘進口車款五天7折、三天8折，國產車則有五天89折起的優惠，並加碼贈送日租車及共享車優惠券，最高可拿1000元優惠。格上Go Smart共享車也有春節期間租滿一定時數送優惠券的好禮紅包活動，累計租滿20小時，可有8張50元優惠券。