京站前總座柯愫吟轉戰宏匯廣場 三年內拚業績80億創高

2023年底從京站購物中心，轉戰新莊宏匯廣場擔任執行董事柯愫吟，今（16）日正式向媒體談未來宏匯廣場的規劃。她說，去年業績達41億元，年增33%，今年將強化輕奢與化妝品，讓品牌更多元，全年業績上看48億元，6月超市將引進日本大型連鎖超市LOPIA，也將再招募30萬名新會員，三年內營收挑戰80億元。

柯愫吟表示，宏匯廣場規模有3萬坪，有1,500個平面車位，未來可望擴至2,000個，因為商場旁尚有空地，遺憾的是新莊副都心還沒發展這麼快，人口多數到板橋或是台北市百貨消費；不過宏匯廣場假日和平日業績差三倍，有不少在地客和年輕家庭客會在假日消費，平均客單為2,000多元。

宏匯廣場去年業績41億元，年成長33%，今年將挑戰營收48億元；她認為，來客數已有基本盤，已經夠格成為一個商圈，周邊有新型態科技產業進駐，白天有不少商務客，但一線品牌可能還沒看到新莊消費潛力，所以今年將改善商品力，並強化輕奢與化妝品。

宏匯廣場餐飲比例在38至42%左右，未來希望再提升一點；她也透露，今年會有大型餐飲進駐來，B2超市6月將引進LOPIA，坪數約270坪，8月底則將改裝一至二樓。

宏匯廣場開幕三年多來，共累計34萬會員，今年目標再招募30萬名新會員，為此將推出更具話題的活動。