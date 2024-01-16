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嘉里大榮14億汐止打造醫藥冷鏈物流據點 串連產業廊帶
嘉里大榮攜手新北市政府，在「招商一條龍」專人專案協助下，於汐止區斥資逾14億元建置地上4層之銀級綠建築物流廠房，常溫物流中心、醫藥配送中心今天啟用，醫藥冷鏈物流中心今年第3季啟用。嘉里大榮的進駐，串連汐止區產業廊帶，強化新北發展物流經濟及生技醫療產業功能，打造國際級物流樞紐。
「嘉里大榮」今辦啟用典禮，新北市副市長劉和然與嘉里大榮沈宗桂董事長共同剪綵。劉和然致詞說，嘉里大榮汐止物流中心位北北基地區產業核心點，串連起汐止區產業廊帶，沿著國道一號為ICT產業、生技醫療發展重鎮，連結南港軟體園區、內湖科技園區及開發中的士林北投科技園區等地。
劉和然表示，透過國三可快速連接新店、中和、土城等主要工業區，往東則可由國一串連六堵科技園區及基隆自由貿易港區，優異區位完整鏈結北北基經貿走廊，強化新北發展物流經濟及生技醫療產業功能。
嘉里大董事長榮沈宗桂說，在汐止建置全新的物流中心，除了導入智慧倉儲技術，例如無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等，結合ICT產業技術，推動智慧物流、鏈結北台物流運輸、提供醫藥冷鏈物流服務，整合先進智能物流技術。
經發局說，冷鏈物流是現代醫藥物流不可或缺一環，尤其在保護醫藥品質和安全方面發揮著關鍵作用。汐止物流內「醫藥冷鏈物流中心」將引進最先進的冷藏技術和管理系統，確保醫藥品在整個運輸和儲存過程中維持穩定的低溫環境。
為活化公有土地，新北市與國產署合作開發，於109年由嘉里大榮得標取得開發權利後，由市府「招商一條龍」協助解決各項疑難雜症，並加速建造使照等行政作業流程。
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