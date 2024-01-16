阿聯酋航空限時好禮 帶您暢快玩轉杜拜

阿聯酋航空特別推出限時優惠，自2024年1月12日起，凡購買前往杜拜的機票或在當地停留八小時以上的旅客，即可免費獲得當地兩大旅遊勝地—未來博物館（Museum of the Future）和亞特蘭蒂斯Aquaventure水上樂園（Atlantis Aquaventure）的入場券*。

未來博物館是杜拜嘆為觀止的天際線上最新鑲入的珍寶，帶領所有訪客穿越至50年後的世界，一探未來生活樣貌；而全球最大的水上遊樂場 -- 亞特蘭蒂斯水世界冒險樂園，則以各種精采刺激的滑水道和遊樂設施著稱，讓遊客在冬季也能從頭到腳好好清涼一下。

阿聯酋航空表示，這項特別優惠適用於2024年1月12日至2月1日之間購買，旅遊期間為2024年1月15日至3月31日之間的機票。該優惠適用於所有艙等與透過阿聯酋航空官網、客服中心、售票辦事處及旅行社所購買的機票，最晚須在班機抵達杜拜前的96小時兌換完畢。