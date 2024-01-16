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北市各區店王曝 精華店面出租流行加1條款

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2023年萬華店王，由西門町成都路店面單價租金破萬元奪冠。圖／台灣房屋西門加盟店提供
2023年萬華店王，由西門町成都路店面單價租金破萬元奪冠。圖／台灣房屋西門加盟店提供

北市店面租金快速回升，台灣房屋集團趨勢中心統計2023年台北市各行政區店面租金單價王，萬華、信義、大安、中山這四個行政區的店王，單價都破萬元。

其中西門町的萬華區店王，也是2023年台北市全市租金單價最高的店王，於去年8月由飾品店以月租30萬元、每坪每月租金17,783元，租下成都路16.8坪店面。

信義區忠孝東路五段則在6月時，以每月33萬元、單價13,280元租給精品珠寶店。

另外統計2023年全台北一樓店面租金單價破萬元交易，共計11筆；2022年因疫情仍嚴峻，單價破萬店面僅3筆，至於疫情爆發前的2018年則有10筆，顯示2023年台北店面出租行情已幾乎恢復到疫情前水準。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察台北12行政區的店租單價王，幾乎都在捷運站附近，店面坪數在25坪以下的就有8筆，其中文山區的甚至為5坪不到的分租店面，顯示目前中小坪數店面正夯。

主要是中小型店面的租金總價門檻較低，不論是潮牌服飾、3C配件、伴手禮、餐飲小吃等業種都適用，且不少零售業現在採取「商圈展實體店，衛星倉儲開線上商城」，因此對店面坪數需求小，商圈位置和人潮才是關鍵。

她表示，疫情之後不少精華店面，都附帶了「調漲條款」，也就是直接在租約載明一定年期的租金調幅，這除了顯示看好商圈的未來發展性，且近年通膨、升息和加稅等因素，使房東對租金頗為堅持，而租客為了商圈人潮和長期經營考量，也得承擔更高的成本卡位。

第一建經研究中心副理張菱育分析，隨著疫情解封，觀光客陸續回流，尤其港澳、日韓及東南亞等國際旅客來台踴躍，許多業者早已提前在一級戰場的觀光商圈插旗，搶攻疫後商機，在店面需求加溫之下，租金行情也逐漸回溫，也讓西門町、東區、士林夜市、饒河夜市、寧夏夜市等觀光商圈，攻占所在行政區2023年的店王寶座。

2023年台北市各行政區店租單價王。資料來源／台灣房屋提供
2023年台北市各行政區店租單價王。資料來源／台灣房屋提供

店面租金 觀光 租金

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