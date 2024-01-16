「建築業的奧斯卡」建築園冶獎30而立 今年期許達全台縣市大滿貫

創設於1995年的「建築園冶獎」今年將邁入第30年，已由單一縣市評選活動進階為全國性建築獎項，被視為「建築業的奧斯卡」，高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆指今天希望將全台各地建築人和都市景觀「結圓」在一起，並實踐綠色低碳，促建築淨零轉型。

由高雄建築經營協會創辦的「建築園冶獎」，30年前由30名創始會員投入籌辦，至今年邁入第30屆。高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，建築園冶獎由高雄建築業界自發性籌辦，以帶動建築美學、人文思考為核心價值，一路走來歷經921地震、金融海嘯、新冠疫情，仍堅持每年舉辦，不曾中斷。

他表示，至去年全台已有17縣市的公私部門納入園冶獎評選範圍，今年希望達到全台「大滿貫」，參賽獎項也精確分為大樓住宅建築景觀、透天住宅建築景觀、公共建築、公園綠地景觀、舊建築再生及社區景觀營造6大類。其中校園景觀評選將納入公共建築類，另增加公園綠地景觀類。

黃瀚霆說明，近年各縣市在提升公園綠地、廣場景觀品質大有進步，尤其生態保育復育、涵養水資源環境，結合社區生態教育等都與建築園冶獎目標一致，因此增設「公園綠地景觀類」獎項。

「淨零碳排也是未來浪潮」，建築園冶獎主任委員黃啟倫指出，建築業在ESG的浪潮中，如何具體實踐綠色低碳，將是決勝競爭力的關鍵。建築園冶獎執行長林國禎則指，氣候變遷加劇，「永續」成為建築業關鍵字，建築園冶獎早在10年前、就提出「綠藝永續．邁向國際」的主軸，近幾年更陸續倡議「人本綠建築．環境永共生」等理念，表達建築人對環境、對生態永續、對淨零碳排的急切感。