累虧318億 中油董座：盼價格適度反映

中油去年虧損大幅收斂，董事長李順欽昨天說，去年營收一點一兆元，雖然較二○二二年的一點二兆元略減，但自結虧損僅一八○億元，比二○二二年的虧損二一四四億元銳減，而在天然氣價格走跌下，今年力拚轉虧為盈，全年估可獲利卅三億元；此外，今年春節前後，油價將維持慣例「只跌不漲」，將於二月五日至二月十八日實施。

雖然連續兩年合計虧損兩千多億元，但中油指出，因應ＩＦＲＳ（國際會計準則）調整一六三三億元與資產重估五百億元，統計到去年底為止，累積虧損降到三一八億元。李順欽指出，中油作為國營事業，背負政策任務，去年政策吸收的規模也高達八○五億元，若是抵扣之後，其實略有盈餘。

但李順欽表示，中油的借款超過六千億元，今年的利息支出就有一四○億元，負擔相當沉重，因此還是希望能夠適度的反映油汽價格，也希望政府能夠在財務上協助改善現金流。

去年國際油價平均每桶八十點五美元，李順欽預估，今年國際油價走勢「先低再高」，會比去年再低一些；而春節將至，今年將比照過去，春節前後兩個星期，國內油價只跌不漲。

而響應淨零轉型，李順欽說，今年仍將有重大投資，預估投入三三九億元，要把黑金變成綠金，而在各界關注的加氫站建置，去年提出申請後，今年也會持續做最重要的民眾溝通，並已完成量化風險評估，確保安全無虞，透過加氫站示範先行，讓大家了解氫能源對環境友善，提高民眾的接受度。