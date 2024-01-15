台中捷運聯開案300億商機直達北屯 捷運生活圈商機可期

台中市捷運綠線通車將滿3周年，運量日漸走高，持續朝著「大眾運輸導向型發展」目標前行，不只使站區周邊陸續出現明顯房價漲勢，更帶動總投資金額逾300億元的聯開案陸續推動開發。

當前進行中的6座中捷聯開案，文心路軸心往北屯拓展的就占了其中5座，與當前文心路一路向北的各項建設利多相輔相成，顯示台中市整體發展有往北走的趨勢，被當地業者認為北屯都心的後勢看漲，甚至未來發展有望超越西南屯。

根據統計，台中捷運綠線不僅去年12月平均運量已突破4.4萬人次、單月運量更已突破120萬人次。蓬勃的軌道經濟發展，不只使站區周邊陸續出現明顯房價漲勢，更帶動總投資金額達百億元的綠線7座聯開案，吸引冠德（2520）、日勝生等北部重量級建商，挾巨資與豐富經驗前來插旗，使共構開發基地行情看漲。

繼台中捷運首件聯合開發案「文華高中G8站」完工後，當前四維國小G5站、文心崇德G6站、文心櫻花G8a站、市政府G9-1站、市政府站G9-2站、南屯G11站等6座捷運聯開案，預估總投資金額約達301.3億元，且當中5站皆已招標成功。

目前僅剩緊鄰國泰置地廣場、且區位條件與G9-1相當的市政府站G9-2站準備接續招商，這個台中捷運綠線最後的聯開案，被看好潛在商機無限，且與G9-1有望成為矗立台中市核心區域的「雙子星大樓」，未來各站點不僅能以捷運作為核心據點來發展周邊經濟，也能打造多方位機能的捷運生活圈。

堅持以職人精神打造建築的大鑫開發建設，看好軌道經濟未來性，選定捷運綠線四維國小站旁、且正對面積達4.62公頃的北屯公園第一排角地，挾帶TRAA國際建築獎的理念，推出地上15層、地下4層新案「琢寓」。

此案規劃29至39坪的2、3房產品；因坐享從家中就能遠眺萬坪綠意的優勢，特別以超越業界水平的尺度，打造北屯區首見的8米大面寬玻璃落地窗，讓壯麗景色皆收復足下。

「琢寓」除了坐落城心雙商圈的黃金地段，全聯、寶雅、好市多北台中店就在生活圈內，四維國小、文昌國小、三光國中學區更是近在咫尺，加上出門就有捷運四維國小站、國道四號、74號快速道路等不同交通機能可選擇，往來四通八達。

且四維國小G5站的聯開案大樓已開工動土，為中捷土地開發首案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，後勢看漲，受到不少重視機能性、同時追求質感居家生活的剛需族矚目。

此外，豐邑機構同樣鎖定捷運利多帶來的前瞻發展性，以及成熟發展都心商圈的便捷性，近期推出緊鄰捷運文心崇德G6站的新案「文心O'Live」，將打造樓高30層、地下6層建物，並推出36至55坪的3至4房產品，盡享文心崇德商圈機能，個案實價登錄揭露目前最高達每坪68萬元，平均成交價則落在60萬至68萬元間。

而當前區內擁有千億以上重磅建設，以及14期、水湳中央公園特區等新興重劃區而躍升購屋熱點的北屯，其崛起與發展也與軌道經濟密不可分，同時可以發現7座台中捷運綠線聯開案站點，皆位於文心路軸線上。