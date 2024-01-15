迎接新龍年 鉅陞建築團隊今年新案總銷140億元

迎接新龍年，鉅陞國際（5529）今年推案積極，除了台中個案「東方博舍」及台北市「廣陞裏山」將再交屋153戶；並推出台中正七期惠文路個案「青山旭」，以及即將登場的「河南路案」、「南屯路案」，與「天母案」、「嘉義義教東路案」，合計今年推案總銷金額將達到約140億元。

房市隨著「後平均地權」時代來臨、新青安房貸助攻，全面帶動自住客層出籠。而鉅陞品牌秉持「有感建築．專寵自住」理念，一直堅持站在自住角度嚴選市心地段、規劃超坪效宜居坪數，提供All In One尊榮一條龍服務，不斷創造市場銷售佳績與口碑回響。

回顧去年度，鉅陞建築團隊董事長褚學忠說，鉅陞因長期關心自住需求，推案鎖定擁有便捷生活機能、發展穩居領先地位的台中七期，但該區多為百坪豪宅規劃，在自住當道時代顯得難以親近。

褚學忠強調，鉅陞突破市場現況，在市政黎明黃金角地「V市政」及台中市府第一排「台灣隱賦」，以稀有的宜居坪數打造超坪效有感奢宅，迅速在短期間內締造七至八成銷售率，兩案總銷達93億元。

鉅陞建築團隊推案足跡橫跨雙北、桃園並深耕台中，去年台中市五期「鉅森匯」、淡海地王「鉅陞ONE」創造總銷97億元。

而台中市3大個案「敦富花園」、南青山一期「嵐青館」與三期「青山絵」，以及桃園青埔「永麗花園」陸續完工並全數交屋，不僅屢創快速交屋紀錄，也推升歷年全台交屋總戶數來到1,115戶，交屋後的社區總體營造更是備受肯定。

褚學忠認為，交屋後更是服務的開始，一年精緻社區代管期間不僅免繳管理費，舉辦入厝派對、節慶活動，每週更邀請不同領域專業講師授課，盼以此凝聚住戶向心力，並提前熟悉公共空間的使用與維護，完美兌現有感建築的幸福承諾。

鉅陞All In One尊榮一條龍服務，更是帶動銷售異軍突起的關鍵，客戶從買房的那一刻起，就會「有感」鉅陞與其他建商的差異，例如從簽約開始，即由公司人員親自解說合約內容。