櫻花「昕光之櫻」坐擁新光特區 鄰百億醫療建設成指標

擁有74快速道路環狀交通、五大發展成熟商圈及中國醫BOT案動工等良好生活機能的太平新光重劃區，近期在新青安2.0的推動加持下，房市熱度持續升溫。櫻花建設（2539）最新預售建案「昕光之櫻」，一推出即獲得高度關注，成為市場指標。

台中市人口持續穩定成長，位居全台人口第二大城市，房市表現持續亮眼，其中北屯區、太平區因年輕人口移入漸增，成為各大建商插旗的關鍵區域。

去年8月起，新青安貸款2.0方案上路以來，由於利率較為優惠，貸款金額也從800萬調升至1,000萬元，激勵有購屋需求民眾進場買房。

位處太平新光特區櫻花「昕光之櫻」，在早鳥初期，就以預約制方式接應購屋族的洽訪，除了鞏固服務品質，也規劃提供首波優惠方案，讓購屋族提前布局安心成家。

台中市太平區依實價登錄資訊顯示，低於鄰近東區及北屯區二至三成房價，再加上當地具備成熟商圈、74號快速道路，以及台鐵高架化等利多加持，躍升成為購屋族首選的區域。

敦璟開發資深房仲謝兒政指出，太平區近年發展速度之快，尤以新光重劃區最為驚人。74環狀快速道路通車、太平國民暨兒童運動中心、中國醫BOT百億醫療園區等大型建設接續到位，生活機能與鄰近的北屯機捷特區及東區相比毫不遜色；以性價比而言，太平新光重劃區可說是具備競爭力，購屋門檻也較輕鬆。

其中，櫻花建設以「昕光之櫻」建案入駐新光特區，與中國醫投資興建達157億元的台中市立綜合醫院重磅建設為鄰，預計2025年底營運，吸引醫護人才回流、創造就業機會，提前進場布局購屋規劃。

此案基地3,217坪，規劃規劃7棟459戶、615車位，1至4房約20至55坪產品；為了打造符合環保節能需求的友善社區，及因應綠能科技浪潮與電動車趨勢發展，規劃地下室全平面車位，且完成充電的配線，快速實現有駕駛電動車的住戶，未來建置充電設備需求的便利性。