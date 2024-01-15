快訊

選後回歸「少康戰情室」 趙少康這日重拾主持身分

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

櫻花「昕光之櫻」坐擁新光特區 鄰百億醫療建設成指標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
太平新光重劃區擁有74快速道路環狀交通、五大成熟商圈等良好生活機能。記者宋健生/攝影
太平新光重劃區擁有74快速道路環狀交通、五大成熟商圈等良好生活機能。記者宋健生/攝影

擁有74快速道路環狀交通、五大發展成熟商圈及中國醫BOT案動工等良好生活機能的太平新光重劃區，近期在新青安2.0的推動加持下，房市熱度持續升溫。櫻花建設（2539）最新預售建案「昕光之櫻」，一推出即獲得高度關注，成為市場指標。

台中市人口持續穩定成長，位居全台人口第二大城市，房市表現持續亮眼，其中北屯區、太平區因年輕人口移入漸增，成為各大建商插旗的關鍵區域。

去年8月起，新青安貸款2.0方案上路以來，由於利率較為優惠，貸款金額也從800萬調升至1,000萬元，激勵有購屋需求民眾進場買房。

位處太平新光特區櫻花「昕光之櫻」，在早鳥初期，就以預約制方式接應購屋族的洽訪，除了鞏固服務品質，也規劃提供首波優惠方案，讓購屋族提前布局安心成家。

台中市太平區依實價登錄資訊顯示，低於鄰近東區及北屯區二至三成房價，再加上當地具備成熟商圈、74號快速道路，以及台鐵高架化等利多加持，躍升成為購屋族首選的區域。

敦璟開發資深房仲謝兒政指出，太平區近年發展速度之快，尤以新光重劃區最為驚人。74環狀快速道路通車、太平國民暨兒童運動中心、中國醫BOT百億醫療園區等大型建設接續到位，生活機能與鄰近的北屯機捷特區及東區相比毫不遜色；以性價比而言，太平新光重劃區可說是具備競爭力，購屋門檻也較輕鬆。

其中，櫻花建設以「昕光之櫻」建案入駐新光特區，與中國醫投資興建達157億元的台中市立綜合醫院重磅建設為鄰，預計2025年底營運，吸引醫護人才回流、創造就業機會，提前進場布局購屋規劃。

此案基地3,217坪，規劃規劃7棟459戶、615車位，1至4房約20至55坪產品；為了打造符合環保節能需求的友善社區，及因應綠能科技浪潮與電動車趨勢發展，規劃地下室全平面車位，且完成充電的配線，快速實現有駕駛電動車的住戶，未來建置充電設備需求的便利性。

除了關鍵的74快速道路之外，捷運紅線精武站及太原站、新高雙語國小、樹德與樹孝商圈、中山商圈、馬卡龍公園、祥順運動公園、新福公園等，交通、綠地、學區、市場等各項生活機能均極為便利，也讓櫻花「昕光之櫻」成為新光特區首購族的首選。

櫻花建設「昕光之櫻」一推出即獲得高度關注，成為市場指標。記者宋健生/攝影
櫻花建設「昕光之櫻」一推出即獲得高度關注，成為市場指標。記者宋健生/攝影
櫻花「昕光之櫻」擁有綠地、學區、市場等生活機能，成為新光特區首購族首選。記者宋健生/攝影
櫻花「昕光之櫻」擁有綠地、學區、市場等生活機能，成為新光特區首購族首選。記者宋健生/攝影

櫻花 重劃區

延伸閱讀

汐止康誥坑溪畔現新北第一櫻 多地將於賞櫻季陸續綻放

新北全新「自然秘境咖啡廳」再現！2000株櫻花即將盛開一定要拍

悼念施明德 朱立倫：努力實踐推動金馬永久和平特區

促兩岸搭橋 施明德最掛念金馬永久和平特區

相關新聞

是什麼支撐鋼價易漲難跌？ 國際總體經濟仍有底氣是主因

中鋼（2002）15日2月盤價縮小漲勢，市場喜憂參半，喜的是短期成本壓力大減，卻也憂心萬一市況振作乏力，是否拖累鋼市復甦...

官方房價指數再創歷史新高 趨勢大漲轉小漲

內政部今（15）日發布2023年第3季住宅價格指數，全國住宅價格指數為133.18，指數再創歷史新高，較上季上漲1.82...

國際鋼市穩中有升！中鋼2月盤價漲300元 年後再挺進

國際鋼市穩中有升，總體環境展現韌性，中鋼（2002）15日開出的2月盤價每公噸小漲300元，細心呵護鋼市多頭火苗不熄滅，...

中租控股投入共享租車 新推出URiDE品牌

中租控股（5871）延伸短期租車「中租租車」品牌服務，新推出「URiDE」共享租車品牌。中租控股董事長陳鳳龍今（15）日...

選舉成扼殺綠能阻力 雲豹能源決加速海外綠能布局

民進黨獲得總統大選後，太陽能今日上演慶祝行情。雲豹能源副總經理譚宇軒今（15）日受訪時表示，其實選前能源局已修正再生能源...

台灣虎航宣布平均發10.8個月年終 今年加薪近一成二

台灣虎航今天宣布，發出平均10.8個月年終獎金，最高14個月；此外，今年平均加薪11.48％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。