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官方房價指數再創歷史新高 趨勢大漲轉小漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部今（15）日發布2023年第3季住宅價格指數，全國住宅價格指數為133.18，指數再創歷史新高，較上季上漲1.82%，較2022年同季上漲5.42%，雖然房價再創歷史新高，不過年增率已經連5季下滑，顯示房市漲勢持續趨緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年房價漲幅趨緩，但年增5%的房價漲幅也相當有感，影響主因包括通膨帶動物價與房價，加上市場上供需狀況可能比較緊張，另一方面除了囤房稅政策外，短期內房市並無強力調控政策，選後房市不確定干擾因素解除，房市表現還是回歸供需等基本面。

在六都方面，新北市住宅價格季指數為127.56，季增2.35%，年增5.47%；北市住宅價格季指數為115.31，季增0.96%，年增1.5%，在六都之中表現最為平穩。

桃園市住宅價格季指數為 138.45，季增2.7%，年增7.59%；台中市住宅價格季指數143，季增2.14%，年增5.84%；台南市住宅價格季指數為145.61，季增1.53%，年增4.60%；高雄市住宅價格季指數為133.64，季增0.69%，年增2.35%。全國及六都住宅價格季指數都呈現上漲走勢。

曾敬德表示，雖然央行利率連五升息，加上平均地權條例修正，房市逐漸轉為健康的自用市場，不過房價過去一年仍持續年增表現，反映市場供需狀況可能還是偏緊，2024年則需要觀察碳價對於房市影響，另外選後去年延後推案的個案，可能在329檔期推案，可觀察329檔期個案的銷售反應。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

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