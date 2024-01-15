北市房屋老來俏 五大區中古屋「等都更」交易熱

台北市寸土寸金，預售價格更是高漲，不少購屋族將眼光放往屋齡較高、價格相對友善的中古屋。東森房屋研究中心彙整內政部資料發現，近一年台北市以士林區的屋齡40年以上中古屋的交易佔比最高、達58.3%，其後分別是松山區54.5%、中正區51.2%、信義區50.2%和萬華區47.8%。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，上述中古屋交易熱區都是傳統精華區或坐擁建設題材的區域，預估未來在比價效應下，再搭配都更及危老重建的推進，北市中古屋的交易量能仍有繼續升溫的空間。

黃勝暉表示，松山區、中正區、信義區毋庸置疑是台北市精華中的精華，區內可供大面積開發的素地資源愈來愈稀缺，目前上述區域新建案的成交單價基本都可以達到百萬級別，普通受薪階級的確很難負擔，反觀屋齡較高的中古屋，其成交單價普遍落在7~8字頭上下，與新建案之間的價格落差相當顯著，在比價效應下，房價相對較低的中古屋自然更受追捧。

至於士林區和萬華區，前者緊鄰北士科，後者有捷運萬大線、西區門戶計劃的加持，在建設題材的挹注下，這兩區老屋的改建價值不言而喻，除自住客群外，近年也有不少置產族群進場布局，進而推動區內中古屋交易熱度的走揚。

萬華區是北市前五大中古屋交易熱區中唯一位於相對外圍的行政區，東森房屋萬華加盟店店東留國清表示，放眼整個台北市，萬華的房價仍處於低段班，目前捷運萬大線沿線的中古屋房價普遍落在5字頭上下，與周邊其他精華區相比，萬華的房價確實很有競爭力。

另，萬華現況雖老舊，但最近幾年在政府大力推動都更及危老重建下，再加上各項重點建設項目的簇擁，萬華的居住環境也在不斷提高，未來的發展前景相當值得期待。

留國清表示，萬華可以分為北萬華和南萬華兩個區塊，北萬華多為休閒娛樂的商業區，而住宅大多集中在南萬華。目前南萬華地區以總價在1,500萬元左右的1~2房小坪數中古公寓最為搶手，購買這類物件既能用相對較低的總價就享受到北市黃金門牌，又有機會等到都更或危老重建的升值紅利，可以說是進可攻退可守的選項。