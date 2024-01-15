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最新購屋痛苦指數曝光 國人買房平均須近十年不吃不喝
內政部今（15）日公布全國2023年第3季房價所得比為9.86倍，季增0.04倍、年增0.06倍，意味著國人買房平均要近十年不吃不喝。六都中，新北、台南房價所得比與上季、上年比較皆略減，台中、桃園、高雄皆略增，台北雖為季增，但呈現年減。
內政部公布統計，2023年第3季全國房價所得比為9.86倍，季增0.04倍，年增0.06倍，增加幅度略趨緩，不過全國民眾要買房，平均仍要將近十年不吃不喝，壓力仍沉重。
而六都當中，2023年第3季台北市房價所得比為15.67倍，仍是買房最辛苦的直轄市，較前一季略增0.15倍，但年減0.53倍。
而新北市2023年第3季房價所得比則為12.92倍，季減0.01倍、年減0.04倍，雙雙減少，不過買房仍須不吃不喝將近13年。
另外台中市為11.74，季增0.19倍、年增0.4倍；桃園市為8.09倍，季增0.02倍、年增0.11倍；台南市為9.49倍，季減0.06倍、年減0.21倍；高雄市為9.27倍，季增0.04倍、年增0.21倍。
房價所得比又被稱為「購屋痛苦指數」，是以中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得，代表一戶中位數住宅對於中位數家戶一年可支配所得的比值，意即多少年不吃不喝才能買下一間房。
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