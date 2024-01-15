買房痛苦指數又破表 全國只剩3縣市可合理負擔
內政部今（15）日發布112年第3季房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為42.25%，較上季微幅上升0.16%，再創新高，買房痛苦指數、全國房價所得比達9.82，也同樣寫下歷史新高。
內政部表示，本季主要受到中位數住宅價格上升，導致購屋負擔微幅加重；但因可支配所得上升，再加上政府於112年8月起實施新青年安心成家貸款方案，使得本季新承做房貸利率下降，有助於減輕自住民眾實質購屋負擔。
內政部說明，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映購屋房貸負擔情形。本季因全國中位數住宅價格較上季上升1.35%(由888萬元升至900萬元)，使負擔率增加0.57%。
但本季中位數家戶可支配所得略為上升0.94%(由90.43萬元增加至91.27萬元) ，使得負擔率減少0.39%；再加上五大銀行新承做房貸利率降至2.088%，支付房貸金額減少，使得負擔率減少0.02%。經綜合計算，本季負擔率較上季微增0.16%。
在本季6都房貸負擔率部分，其中新北市55.35%，較上季微幅下降0.06%；台南市為40.67%，較上季下降0.27%；台北市及台中市分為67.13%及50.32%，較上季分別上升0.59%及 0.79%；另桃園市及高雄市則分別為34.68及39.74%，也較上季分別微升0.07%及0.16%。
目前全國僅嘉義縣、屏東縣、基隆市三個縣市房貸負擔率低於3成，民眾房貸在合理負擔範圍；其他縣市房貸負擔率則多介於3成至4成間，新北市、台中市都逾5成，台北市高達67%，近7成薪水要繳房貸。
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