北市房屋「老來俏」 這區40年老宅交易占比近六成

台北市新建案價格貴到令人卻步，價格相對友善的老屋成為了很多購屋民眾的首選標的。東森房屋彙整內政部資料，近一年以士林區屋齡40年以上中古屋交易佔比58%、近6成最高，其後分別是松山區、中正區、信義區和萬華區。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，上述中古屋交易熱區都是傳統精華區或坐擁建設題材的區域，預估未來在比價效應下，再搭配都更及危老重建的推進，北市中古屋的交易量能仍有繼續升溫的空間。

黃勝暉表示，松山區、中正區、信義區是台北市精華中的精華，區內可供大面積開發的素地資源愈來愈稀缺，目前上述區域新建案的成交單價基本都達到百萬以上，受薪階級很難負擔。

反觀屋齡較高的中古屋，其成交單價普遍落在7~8字頭上下，與新建案之間的價格落差相當顯著，在比價效應下，房價相對較低的中古屋自然更受追捧。

至於士林區和萬華區，前者緊鄰北士科，後者有捷運萬大線、西區門戶計劃的加持，在建設題材的挹注下，這兩區老屋具改建價值，除自住客群外，近年也有不少置產族群進場布局，進而推動區內中古屋交易熱度的走揚。

東森房屋萬華加盟店店東留國清表示，萬華的房價仍處於低段班，目前捷運萬大線沿線的中古屋房價普遍落在5字頭上下，與周邊其他精華區相比，萬華的房價確實很有競爭力。

萬華現況雖老舊，但最近幾年在政府大力推動都更及危老重建下，再加上各項重點建設項目的簇擁，萬華的居住環境也在不斷提高，未來的發展前景相當值得期待。

留國清表示，萬華可以分為北萬華和南萬華兩個區塊，北萬華多為休閒娛樂的商業區，住宅大多集中在南萬華。目前南萬華地區以總價在1,500萬元左右的1~2房小坪數中古公寓最為搶手，購買這類物件既能用相對較低的總價就享受到北市黃金門牌，又有機會等到都更或危老重建的升值紅利，可以說是進可攻退可守的選項。