快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

北市房屋「老來俏」 這區40年老宅交易占比近六成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／東森房屋提供
房市示意圖／東森房屋提供

台北市新建案價格貴到令人卻步，價格相對友善的老屋成為了很多購屋民眾的首選標的。東森房屋彙整內政部資料，近一年以士林區屋齡40年以上中古屋交易佔比58%、近6成最高，其後分別是松山區、中正區、信義區和萬華區。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，上述中古屋交易熱區都是傳統精華區或坐擁建設題材的區域，預估未來在比價效應下，再搭配都更及危老重建的推進，北市中古屋的交易量能仍有繼續升溫的空間。

黃勝暉表示，松山區、中正區、信義區是台北市精華中的精華，區內可供大面積開發的素地資源愈來愈稀缺，目前上述區域新建案的成交單價基本都達到百萬以上，受薪階級很難負擔。

反觀屋齡較高的中古屋，其成交單價普遍落在7~8字頭上下，與新建案之間的價格落差相當顯著，在比價效應下，房價相對較低的中古屋自然更受追捧。

至於士林區和萬華區，前者緊鄰北士科，後者有捷運萬大線、西區門戶計劃的加持，在建設題材的挹注下，這兩區老屋具改建價值，除自住客群外，近年也有不少置產族群進場布局，進而推動區內中古屋交易熱度的走揚。

東森房屋萬華加盟店店東留國清表示，萬華的房價仍處於低段班，目前捷運萬大線沿線的中古屋房價普遍落在5字頭上下，與周邊其他精華區相比，萬華的房價確實很有競爭力。

萬華現況雖老舊，但最近幾年在政府大力推動都更及危老重建下，再加上各項重點建設項目的簇擁，萬華的居住環境也在不斷提高，未來的發展前景相當值得期待。

留國清表示，萬華可以分為北萬華和南萬華兩個區塊，北萬華多為休閒娛樂的商業區，住宅大多集中在南萬華。目前南萬華地區以總價在1,500萬元左右的1~2房小坪數中古公寓最為搶手，購買這類物件既能用相對較低的總價就享受到北市黃金門牌，又有機會等到都更或危老重建的升值紅利，可以說是進可攻退可守的選項。

現階段南萬華的買盤主要有以下三種：一、在台北市工作的新婚夫妻。二、父母為子女買房。三、看好萬華長線發展的置產族群。另外，隨著果菜市場、環南市場的改建，近期市面也出現不少商販和就業族群進場看房。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

房價

延伸閱讀

涉竊北市松山區空白總統選票 老翁3萬元交保

北市多個選區藍綠分裂 漁翁得利

逾200張空白總統票驚遭竊 北市選委會：用餘票中午找回

台北第五選區開票結果／吳沛憶當選！鍾小平、于美人激戰惜敗

相關新聞

選後房市有小陽春？ 一表看出這趨勢很明顯

總統大選落幕，房仲觀察歷屆總統大選前、後年及選舉當年買賣移轉棟數指出，大部分成交明顯提升是在選後一年。

優你康光學屹立歐盟市場 高透氧矽水膠首獲 EU MDR 認證

台灣及東南亞前五大拋棄式彩色隱形眼鏡製造商優你康光學（4150）宣布，公司榮獲第三方認證機構BSI總部頒發的歐盟EU M...

國會三黨不過半 房仲公會：大力蓋政策恐使房價難降

總統大選落幕，出現國會三黨不過半新局，未來政策需政黨合作才有機會落實。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲...

北市房屋「老來俏」 這區40年老宅交易占比近六成

台北市新建案價格貴到令人卻步，價格相對友善的老屋成為了很多購屋民眾的首選標的。東森房屋彙整內政部資料，近一年以士林區屋齡...

選後房市有「四變」 李同榮：打房政策將大轉彎

總統大選落幕，房市趨勢專家李同榮表示，執政黨雖繼續執政，但由於年輕選票大幅流失，高房價民怨持續升高，預料新政府房產政策會...

紅海危機短期化解機率降低 貨櫃輪高運價恐成常態

美英聯軍對葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）在葉門境內的目標發動襲擊後，其危機加劇勢將進一步降低航商行經紅海的意願，貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。