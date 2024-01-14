AI也能這樣用 廣運董座謝清福用生成式AI為尾牙致詞 喊話迎接黃金十年

AI應用引為風潮，上個偕夫人搭郵輪環遊世界的廣運集團董事長謝清福，在今日舉行的廣運（6215）集團尾牙，以預製的生成式AI影片向參與所有員工信心喊話，期許集團在邁入第48周年，從早期各項輪送帶到先進現代倉儲物流，再到整廠自動化工廠，預期進入工業4.0世代，廣運集團將再迎接黃金十年。

廣運今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開85桌，並以「璀璨廣運，再創輝煌」為活動主題，展開集團員工同歡活動。由於謝清福偕同夫人搭郵輪環球世界100天，上個月中出發，不僅錯過今年總統大選，也不能參加今天集團尾牙，在MIS部門及祕書協助運用生成式AI，預製祝福的影片。

謝清福自我幽默地說，選總統是他自小的夢想，他向今天參加尾牙的所有員工保證，在他環遊世界後，下一屆他一定會去選總統，不過他話一轉說：「我會去投票選總統啦！」

廣運集團執行長謝明凱致詞時也期許廣運集團持續秉持不斷追求創新和轉型的精神，以核心技術、多方延伸、新事業突破，讓廣運集團不斷茁壯並開拓新局面。

謝明凱指出，廣運自動化設備接單暢旺，包括民間物流及公共工程標案訂單能見度高，其中機場捷運增設第3航廈A14站計畫履約期至2028年3月。

半導體物流設備方面，謝明凱說，相關業績可望逐步成長，目前接獲國家級計畫，預計投入新台幣3億元，在2年半內研發後段封測設備。

謝明凱說 ，在熱傳部門，水冷式散熱設備已成功打進美國伺服器晶片廠供應鏈，預計下半年效益可望逐步發酵，此外，浸沒式散熱產品與半導體廠合作。

至於轉投資碳化矽晶圓廠盛新方面，目前6吋碳化矽晶圓已可穩定出貨，6吋半絕緣產品送樣日本客戶認證，2月有機會出貨，8吋碳化矽晶圓預計4月交貨。

謝明凱說，盛新目前有60台長晶爐可生產8吋碳化矽產品，並導入12吋碳化矽研發設備，今年營運重點是完善製程，預計今年登錄興櫃交易。