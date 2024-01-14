區域組織難加入 專家：先與日澳簽FTA

「台灣要積極與日澳洽談FTA，因應ECFA進一步被制裁的可能！」台新金控首席經濟學家李鎮宇14日在國策研究院研討會上表示，新政府上任後要因應中國恐推出更大經濟制裁的可能，可先與日、澳洽談FTA以分散風險；中山大學中國與亞太區域研究所教授陳珮芬指出，政府要擴大新南向政策對台商的協助。

先與日本談下TA

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，目前政府過於輕忽中國開始制裁ECFA的狀況，因為中國不是要將其經濟利益最大化，而是要最小化政權垮台的風險，因此很容易做出許多看似損人害己的事情，為了政治目的，中國不排除會對台灣進行更大規模的經濟制裁，新政府需有因應方案。

另外，李鎮宇提到，3黨的政見發表或總統辯論中，都有候選人說要加入CPTPP或RCEP，但區域經貿組織加入難度太高，只要有1國有異議就會被延宕，而我國與日本關係史上最佳，且未來台日半導體會有更多合作，他建議先與日本談FTA，還有五眼聯盟中離台灣最近的澳洲也可先談。

「台灣金融業對企業的幫助太少！」李鎮宇指出，我國金融業太過零碎，台灣經濟體全球排名21，但沒有台灣的銀行進入百大，在台商面對供應鏈移轉挑戰時，就缺少糧草彈藥的供應，令人遺憾。

賴清德曾在政見發表會中提出對金融業的願景，他建議要協助金融業往國際拓展市場，還有促進併購，以擴大規模。

發行綠色債券

中山大學中國與亞太區域研究所教授陳珮芬指出，研究顯示，若台灣碳排量無法達成2030年減半、2050年淨零的目標，是會被國際排除在綠色供應鏈外的，因此除了加速綠色轉型外，在綠色金融方面也要推出綠色債券，不過台灣在技術與資金上，還是會有能否穩定供應能源的疑慮。

陳珮芬分析，習近平與新冠疫情讓外界看清楚中國的政治風險，進而加深降低對中國依賴的意願，但在中國缺乏資源的中小型台商，因為在地供應鏈仍有所求，難進行產能移轉，實務上建議政府可協助有意願遷離的廠商，與新南向既有的台商合作，強化在新南向上轉移、購買設備與當地供應鏈結合的能力。

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