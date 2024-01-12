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南山人壽13億元售出基隆倉儲用地 國盟開發買下

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

南山人壽今（12）日公告，售出基隆八堵萬坪倉儲用地，包含61筆土地共1萬633坪、建物面積2萬401坪，總交易金額為13億元，買家為國盟開發公司。商仲瑞普萊坊指出，此萬坪倉儲用地位於市區近郊、交通便捷，符合電商物流速運需求與減碳目標，具有非常重要的戰略位置。

該筆交易過去曾為基隆東帝士量販店，南山人壽於2014年以11.94億元買下，因壽險業考量資金運用之長期經營策略，故南山人壽調整不動產投資組合策略。

瑞普萊坊副總暨資本市場部主管吳紘緒表示，台灣近來不僅受惠於產業供應鏈重組的利多，製造業物流需求提升，也因內需市場網路購物熱絡，帶動境內物流市場發展。

依據瑞普萊坊2023年亞太區物流倉儲報告，網路購物佔零售通路比例大幅上升，2023年台灣佔比約14%，居亞太地區第三，而瑞普萊坊最新的亞太區不動產市場展望Horizon: Asia-Pacific Tomorrow報告也指出，就是看中台北因台商回流，科技業關鍵零組件供應鏈重新布局，將台北選為APAC物流倉儲投資熱區之一，另外2個為印度一線城市與越南的胡志明市。

吳紘緒表示，此次購買的開發商就是看中交易標的位於市區近郊，距離國道1號與國道3號僅約2公里，交通便捷，符合電商物流的速運、當日送達的需求，且縮短交通運程，也能符合ESG概念的減碳目標，具有非常重要的戰略位置。

南山人壽 電商

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