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新北購屋熱區 這區預售、中古單坪價差近20萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團統計實價登路數據發現，2023年新北市的三重區，中古屋和預售屋差距最大，近三年的房價漲幅差距也超過20個百分點。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團統計實價登路數據發現，2023年新北市的三重區，中古屋和預售屋差距最大，近三年的房價漲幅差距也超過20個百分點。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點新北市2023年預售屋及中古屋交易量皆在千戶以上的行政區，比較中古屋及預售屋近三年的房價漲幅，發現預售屋的房價漲幅均高於中古屋的漲幅，且預售屋房價漲幅皆超過兩成。

其中三重區的中古屋和預售屋房價差距最大，房價漲幅差距也超過20個百分點，2023年的均價價差將近20萬元；林口區則是預售屋逾30%的漲幅帶動中古屋跟漲。

以2023年中古屋與預售屋交易量來觀察新北市的房市買氣，三重區超過五千件交易，奪下新北市最夯購屋行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三重區與蘆洲、五股和新莊區相鄰，有重陽橋、台北橋、忠孝橋、國道等多條聯外道路，還有捷運中和新蘆線及機場捷運線行經，交通相當便利。區域內有大型的重劃區，如二重重劃區，而生活圈大致落在捷運線周邊，各項機能成熟，因此成了首購及通勤族群的熱門購屋區域。

此外，觀察2023年三重區的中古屋和預售屋房價，單坪價差將近20萬元。

陳金萍表示，三重地區將有新北第二行政中心、東森電視總部進駐，兩利多將促進周邊發展並吸引人口移入，也帶動房價上漲。預售屋部分近三年已有接近三成的漲幅，目前每坪約在62.8萬元上下；中古屋則僅有6%的漲幅，與預售屋漲幅相差超過20個百分點，平均單價落在45.4萬元左右，房價相較北市便宜許多。

觀察新北市交易量千戶以上行政區房價及漲幅，發現預售屋部分，近三年平均單價都有超過二成以上的漲幅。其中，林口區預售屋近三年房價漲幅高達31.6%，而中古屋也因此受到帶動，房價有將近兩成的漲幅。

陳金萍說明，林口地區發展迅速，交通機能上有國道1號和機場捷運，來往北市及桃園機場都便利；而目前發展核心大多聚焦在三井Outlet、林口家樂福商圈；此外，產業及重大建設也陸續挹注，如國際大廠ASML將進駐新北國際AI+智慧園區等，不僅帶來就業機會，產業聚集也促使商業機能更加完善。

新北預售屋和中古屋交易量千戶以上行政區房價及漲幅。資料來源／永慶房屋
新北預售屋和中古屋交易量千戶以上行政區房價及漲幅。資料來源／永慶房屋

預售屋 房價 機場捷運

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