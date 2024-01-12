力挺辜仲諒反毒 王文祥6年捐2100萬

為了解決毒品帶來的社會問題，讓反毒理念遍地開花，中國信託反毒教育基金會自二○一五年成立至今，長期致力於反毒教育的推動，在全台各地累積已觸及逾一一○萬人次，更兩度獲行政院頒發全國反毒有功團體獎，尤其中信反毒基金會董事長辜仲諒理念，獲得長期關注毒品議題的財團法人基督教泉恩基金會董事長王文祥響應，再次捐款二四○萬元，連續六年來累計捐款兩千一百萬元。

王文祥分享美國的反毒經驗指出，美國緝毒署教育基金會（ＤＥＡＥＦ）推出的青少年棒球專案培養學生有正向休閒興趣，進而能遠離毒品誘惑，該專案成效顯著，與中信反毒基金會利用籃、棒球隊主場，進行反毒宣導活動的工作方針不謀而合。

辜仲諒表示，反毒教育的根本並不僅是針對毒品，還有生活技能的提升，根據台大中信兒少暨家庭研究中心發表ＰＩＬＯＴ課程研究成果報告，經過課程訓練的學生較能調適焦慮與憤怒、建立社交溝通技巧，進而有勇氣面對同儕壓力，堅定拒絕有害物質的誘惑，這是台灣第一個預防性實證研究成果，堪為亞洲預防兒少毒品濫用的領先做法，未來中信反毒基金會會持續把生活技能訓練課程推廣至台灣各個校園及社區，讓更多孩子受惠。

中信反毒基金會在辜仲諒帶領下，持續投注資源致力於毒品預防教育的推廣工作，去年疫後也重啟舉辦「台灣毒品處遇變革暨再犯防制推進」國際研討會，為我國毒品處遇政策獻出建言。