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Global Mall全台8店去年業績增近20% 今年拚成長10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall春節檔期全台八店共祭近2,000個多元主題福袋，最大獎推法國巴黎10日遊。圖/業者提供
Global Mall春節檔期全台八店共祭近2,000個多元主題福袋，最大獎推法國巴黎10日遊。圖/業者提供

冠德（2520）旗下 Global Mall 去年全台八店業績增創歷年新高，表現亮眼。Global Mall 主管表示，2023年車站人流增加了二到三成，帶動車站店的成長高於平均，業績增加三成，全台8家店業績整體成長近20%。受惠餐飲消費需求爆發，餐飲業績成長幅度高，其中，店王是位在中和環球B2的「壽司郎」，單店業績破億元。

看好零售業進入農曆年前採購旺季，Global Mall 也趁勢推出春節檔期「龍轉好運」將於1月18日至2月25日展開，因應多元消費趨勢，注重高CP值及高質感體驗同時發生，今年以多元、深化及全通路三大主軸祭新春開運大禮包，力推200萬點數大放送、多元業種滿額贈，以及點數、禮券多重回饋、福袋加碼多重抽共四大好康，力求讓會員有感，除了預計年節檔期業績成長10%，也力拼2024年整體業績目標上看10％成長。

Global Mall 全台八店中，有六店屬於車站店，包括台鐵板橋、南港、高雄新左營與機捷A8、A9、A19等，去年車站人流復甦，2023年人潮逾3,000萬人次，帶動車站店業績成長。

展望今年，Global Mall 主管表示，將引進更多具吸引力的櫃位，特別看好複合店型，包括服飾類、超市以及餐飲等，透過「選物店」的概念，提供更多選擇給消費者。此外，中和環球預計將引進「LOPIA 樂比亞超市」，未來中和環球將擁有兩家超市，「LOPIA 樂比亞超市」主打純日式超商，將提供更多熟食選擇。

在會員方面，Global Mall 去年會員數快速增長，2023年新增的會員數較2022年成長70%，且更趨年輕化，其中以25歲以下增長幅度最高，目前會員數達125萬。Global Mall 今年除了將持續推升實體分店競爭力，展現商品力及商圈獨特性，也將持續拓展線上線下渠道串聯、會員經營服務持續升級。

餐飲業 消費

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