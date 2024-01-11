李長榮集團與日本電解今簽約同盟 技術互補布局全球

為全球布局鋪路，李長榮集團今（11）日與日本電解簽訂合作同盟合約。電解集團向李長榮集團融資950萬美元（約合新台幣2.85億元），此外，李長榮科技（4989）將透過技術合作，取得日本電解技術授權。據悉，此次合作，除促進雙方合作同盟關係，並分享李長榮集團在美國的建廠與營運經驗。

李長榮集團總裁李謀偉表示，此計劃能夠帶來的中長期共同效益深感期待，並指出透過本融資計畫，希望最終能夠為日本電解與李長榮科技帶來協同效應，日本電解與李長榮科技期望將完善產品組合與不同市場的客戶支持，並加強在特殊銅箔（高頻高速、高密度硬體加裝）生產的技術合作。

李長榮科技的產品與市場策略與電解集團互補，李長榮科技擅長亞洲市場，而電解集團則是專注在日本和北美。透過對雙方資源的支持，預計能夠提供客戶全球性的生產、銷售、以及技術維運。此次合作希望能使雙方有更多彈性生產高端PCB銅箔的能力，預計用於台灣、中國大陸以及全球的封裝基板、5G和進階駕駛輔助系統（ADAS）應用。

李長榮家族投資之李長榮集團國際（Lee Chang Yung Group International PTE. LTD，後與李長榮科技合稱李長榮集團）今日宣布與日本電解簽訂合作同盟合約，融資950萬美元於日本電解旗下之電解美國（DENKAI AMERICA INC，日本電解與電解美國後稱電解集團）。

李長榮集團期待，透過雙方的技術專業、產品組合、和客戶經驗將有機會幫助電解集團加速達成中長期目標，透過增加銷售特殊PCB銅箔，最大化生產與銷售的協同效應。

電解集團於1958年建立，專注於高階鋰電電池電路板及5G基板銅箔的研發與生產，在日本與美國共兩個生產基地。