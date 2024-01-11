快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精英補選董事 映泰總經理王明正入列

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
精英今天舉行股東臨時會，由董事長鍾依文（左三）主持。記者蕭君暉／攝影
精英今天舉行股東臨時會，由董事長鍾依文（左三）主持。記者蕭君暉／攝影

精英（2331）今 (11) 日舉行股東臨時會並補選七席董事，其中，新當選的董事大同公司代表人王明正，是板卡廠映泰（2399）總經理，外界預期，由於精英將擴大布局人工智慧（AI）領域，精英希望借重王明正來拓展AI相關業務。

精英之前的大股東寶成（9904）出脫12%持股，寶成集團人馬辭去董事，精英召開股東臨時會補選三席董事與四名獨董，新當選董事名單，包括大同（2371）公司代表人鍾依文、大同公司代表人王明、與大同公司代表人賴冠伶；獨董則為詹文雄、陳明星、焦裕洲及李金德。

寶成是在2023年11月出清精英的持股，並由大同吃下，大同持有精英股權增至48.66%，鍾依文表示，大同股權更集中，營運會更積極，未來新董事會的決策會更快速，且新團隊上任之後，業績可望向上，每年利潤都會成長。

鍾依文指出，2024年獲利將優於2023年，推動成長的主力為AI與電動車相關產品．內部定調是每年獲利都要增加，將透過旗下精強、精祥兩顆小鑽石，強化車用與AI布局，並規劃兩家子公司分別於2025年、2027年IPO，精英將朝控股公司方向發展。

大同 股東臨時會 2024

延伸閱讀

大同去年營收創近5年新高 年增46.6%

黃珊珊曝東森老闆拋挺侯換新北市長補選...東森喊不實指控 黃再度發聲

黃珊珊爆東森老闆提議補選新北市長 有侯支持一定當選

北市大安區立委政見會…苗博雅批藍沒收立委補選 羅智強反酸雙標

相關新聞

國銀對新南向18國授信...為何印度最熱？3大關鍵曝

據金管會截至2023年11月底統計，國銀對新南向18國放款總餘額1兆6,000億元，累計前11月增加984億元，以全年增...

精英補選董事 映泰總經理王明正入列

精英（2331）今 (11) 日舉行股東臨時會並補選七席董事，其中，新當選的董事大同公司代表人王明正，是...

擠下鳳山！高雄這區「供需皆強」房市躍居老二

高雄房市一向以三民、鳳山最熱，但根據高雄市地政局統計，2023年各行政區移轉棟數前三名依序是三民、楠梓、鳳山，楠梓區以些...

預售房市全年都「綠燈」專家曝建商最新盤算

住展雜誌公布最新預售市場調查，2023年12月分數44.1分，與11月大致持平，房市燈號仍為代表安全的綠燈，已長達一年都...

總統選火狂燒「嚇掉」去年12月新屋推案量、案場來人和成交

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年12月分數44.1分，可與11月（45.5分）持平而論，對應燈號為綠...

中鋼小鋼胚工場加熱爐 新開發自動控制「一鍵降溫」功能

中鋼（2002）去(2023)年成立數位轉型推動小組，將一貫化作業煉鋼生產製程全面導入智慧製造，並開發及應用各種智能化方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。