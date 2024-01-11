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精英補選董事 映泰總經理王明正入列
精英（2331）今 (11) 日舉行股東臨時會並補選七席董事，其中，新當選的董事大同公司代表人王明正，是板卡廠映泰（2399）總經理，外界預期，由於精英將擴大布局人工智慧（AI）領域，精英希望借重王明正來拓展AI相關業務。
精英之前的大股東寶成（9904）出脫12%持股，寶成集團人馬辭去董事，精英召開股東臨時會補選三席董事與四名獨董，新當選董事名單，包括大同（2371）公司代表人鍾依文、大同公司代表人王明、與大同公司代表人賴冠伶；獨董則為詹文雄、陳明星、焦裕洲及李金德。
寶成是在2023年11月出清精英的持股，並由大同吃下，大同持有精英股權增至48.66%，鍾依文表示，大同股權更集中，營運會更積極，未來新董事會的決策會更快速，且新團隊上任之後，業績可望向上，每年利潤都會成長。
鍾依文指出，2024年獲利將優於2023年，推動成長的主力為AI與電動車相關產品．內部定調是每年獲利都要增加，將透過旗下精強、精祥兩顆小鑽石，強化車用與AI布局，並規劃兩家子公司分別於2025年、2027年IPO，精英將朝控股公司方向發展。
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