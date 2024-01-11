擠下鳳山！高雄這區「供需皆強」房市躍居老二

高雄房市一向以三民、鳳山最熱，但根據高雄市地政局統計，2023年各行政區移轉棟數前三名依序是三民、楠梓、鳳山，楠梓區以些微差距擠下鳳山位居亞軍。

信義房屋指出，楠梓有產業進駐話題帶動，加上房價漲幅高、當地重劃區又有一批目前屋齡5至10年的社區，正是屋主換屋需求熱絡的時候，供給、需求量均大，才使移轉棟數躍居亞軍。

統計顯示，2023年三民區買賣移轉棟數5,300棟居全高雄各區之冠，其次為楠梓區3,916棟、鳳山區3,802棟，楠梓2021、2022年都是移轉量季軍，去年躍居亞軍。

另進一步分析這三個行政區內的建物買賣熱區，三民區包括高醫附近、楠梓區有高大特區、鳳山則有五甲等區段。

信義房屋高三區協理周清源表示，三民、鳳山兩區是高雄市人口數最多的兩個行政區，本身發展成熟、住宅區密集，相對也會有更多的買賣屋需求，整體比例上，以中古屋產品居多，但鳳山近年也有不少重劃區，包括華鳳特區、頂新特區等，區段也有不少新屋移轉量。

至於楠梓區竄升為移轉量亞軍，周清源認為，主要原因在於「科技廊道」、知名產業進駐話題所帶動，購屋需求增加，且買方決定速度加快。

他表示，楠梓本來就有重劃區，帶來一定的新屋供給量，尤其近年因為房價漲，建商多推小坪數格局，移轉棟數也會比較多。其次，當地有不少社區是完工交屋於2014至2016年間，目前屋齡剛好是許多屋主開始思考換屋的時候，加上楠梓前幾年房價有一波漲幅，更促使屋主加速換屋；有供給、有需求，造就楠梓交易量愈加熱絡。