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新年除舊佈新 momo 掃除用品買氣湧現衝三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo富邦媒掃除用品買氣湧現衝三成。圖/富邦媒提供
momo富邦媒掃除用品買氣湧現衝三成。圖/富邦媒提供

農曆春節倒數一個月，掃除用品買氣湧現。富邦媒（8454）旗下 momo 購物網分享，年前為居家大掃除旺季，清潔用品銷售較平日拉升近三成，其中「清潔用品」、「掃除工具」、「到府清潔電子票券」買氣最夯，為今年三大熱銷關鍵。

年前掃除迎財神，身為家中財庫的廚房為許多消費者首要清潔目標，過年期間更需以亮晶晶的餐盤、廚具設備迎接親友到來共享美食，momo 據站上銷售觀察，天然有機風潮盛興，除「強效去油」趕走陳年污漬為基本訴求，消費者也偏好選購「植萃配方」讓人使用更安心。像是專攻廚房油漬的「橘子工坊」、英國潔全方位清潔「Astonish」，洗碗機專用強力洗滌粉劑洗碗粉「finish亮碟」，近期都有不俗的銷售表現。

年前為浴廁環境進行清潔象徵除晦（穢）接旺，也是家家戶戶年前掃除重點之一，長期潮濕的浴廁角落及馬桶易藏汙納垢、滋生黴菌，讓消費者將清潔重點放在「除菌、除霉、除臭」。人氣商品如單日熱銷超過3600罐的「魔術靈」，以及「威猛先生」、「潔霜」等。消費者除了可根據欲去除的污漬類型選購合適的清潔劑，亦可隨著清潔區域更換劑型，以達到最佳清潔效果。

全室地板清潔為年前掃除最浩大工程，為同時保護各類地板材質、長時間接觸的人體肌膚，添加「天然精油、PH值中性」兩大成分為熱賣關鍵，像是「NODALABS野田實驗室」檸檬生薑驅蟲地板清潔劑，還有「茶樹莊園」茶樹地板清潔劑，添加100% 澳洲茶樹精油等，皆頗受青睞。

此外，也有許多消費者發揮聰明懶人學，趕在年前入手「到府清潔電子票券」預約專業清潔人員到府協助居家掃除，其中較難深層清潔的床墊、洗衣機、冷氣為最熱門預約選項。人氣票券包含「HoHo好服務」床墊深層清洗除污漬，優惠價2,200元；「HoHo好服務」直立式洗衣機清洗，優惠價1,299元；「淨芙達居家服務」冷氣專業清洗卷，優惠價1,822元；「HoHo好服務」居家鐘點清潔服務-平日1人4小時，優惠價2,400元。

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