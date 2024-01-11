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預售房市全年都「綠燈」專家曝建商最新盤算

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌公布最新預售市場調查，2023年12月分數44.1分，與11月大致持平，房市燈號仍為代表安全的綠燈，已長達一年都是綠燈。住展雜誌發言人陳炳辰表示，總統大選投票日腳步近，建商與買方一動不如一靜，推案量與來客、成交量都見停看聽，其中預售屋推案量由11月逾8百億元，下修至5百億元左右，減幅近4成。

他表示，目前不少建商認為，無論哪個政黨誰當選都可能推出政策紅利，直接或間接激勵房市，加上利率凍漲，市場幾乎適應房市調控，新青安持續帶動，因此預計農曆年後再做行動，順勢也搭上329檔期熱潮。

根據住展調查，12月指標建案平均來客組數每周約20.3組，較11月減少4組，月減16.4％；指標建案平均成交組數每周約3組，亦較11月微減8.4％，休息為了走更長遠的路，買方也靜待2024年明朗的態勢。

新成屋戶數則增加，北台灣單一案量超過15億元以上的指標案如台北市大同區的「欣隆101」，桃園市龜山區的「森木」，相較前月掛蛋的指標大案量體，自然有戲劇化增幅，整體戶數由百來戶增至近500戶。

陳炳辰分析，近年原物料價格飛漲，後續還有碳費問題，建商在成本上難以捉摸，具資產實力的建商不如直接開工造屋，現況成本是多少就多少，免於夜長夢多，開價也好控制，因此一些建商先建後售。

待售建案個數近乎按兵不動，變動幅度微降在1％左右，新成屋與預售一增一減，市場量體平衡。而量不動價不動，讓議價率維持平盤，但空間趨小，眼看2024年市場頻傳利空出盡，沒有價格修正條件。

各區狀態上，屬於直轄縣市的雙北與桃園表現佳，待售建案數略降，且像台北市中正區，新北市三重區、淡水區，桃園市的龜山區、中壢區都有指標案屬於低總主流，來客與成交情況不錯。

相對之下，宜蘭縣與新竹地區待售案量增，雖像是新竹市北區有零星量體較大的新案進場，卻也可見外縣市不比直轄市的房市穩定性，特別是新竹地區的高房價，讓買氣稍顯冷靜。

2023年12月住展風向球六大指標與分數對照表。資料來源／住展雜誌
2023年12月住展風向球六大指標與分數對照表。資料來源／住展雜誌

2024 建商 房市

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