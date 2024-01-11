總統選火狂燒「嚇掉」去年12月新屋推案量、案場來人和成交

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年12月分數44.1分，可與11月（45.5分）持平而論，對應燈號為綠燈，長達一年都是綠燈。風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，僅新成屋戶數上升，預售屋推案量、來客組數、成交組數都下滑，議價率、待售建案個數分數持平。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，總統大選投票日逼近，建商與買方兩造一動不如一靜，推案量與來客、成交量都見停看聽，尤其預售屋推案量由11月逾800億元，下修至500億元左右，減幅近四成，沒了前月新北市三重區的「都廳大院2」200多億元的量能，12月超過百億大案只剩台北市中山區的「中山麗池」。

而平均來客與成交組數上，12月追蹤的指標建案平均來客組數每周約20.3組、月減16.4%；而追蹤指標建案平均成交組數每周約3組、月減8.4%。

雖然預售推案量月減近四成，但新成屋推案戶數逆勢增加，整體新成屋推案戶數由百來戶增至近500戶；北台灣單一案量超過15億元以上的指標案如台北市大同區的「欣隆101」、桃園市龜山區的「森木」。