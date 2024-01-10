台泥攜手世界頂級純電賽車McMurtry Spéirling在CES亮相

台泥企業團所屬台泥儲能，今年首度進軍美國拉斯維加斯，參加全球規模最大的CES國際消費性電子展。台泥儲能以獨家研發的防火滅火UHPC儲能櫃，推出CES展中唯一的「充電儲能一體穩定電網架構」，得到客戶熱烈詢問。台泥儲能也宣布，EnergyArk已經通過國際最嚴格UL 9540儲能系統安全認證測試，並將攜手台泥歐洲子公司Atlante，於2024年第2季在義大利建造歐洲第一個結合EnergyArk儲能櫃的充電站。

台泥指出，為了助陣台泥儲能，台泥旗下高端鋰電池公司能元科技，也特別從英國空運使用Molicel超高功率三元鋰電池的純電動賽車McMurtry Spéirling，到CES會場展示，展現即便是需要超高功率充電的電動賽車，在台泥儲能開發的「EnergyArk充儲一體」架構下，可以不衝擊電網並兼顧安全，穩定供應充電。

台泥董事長張安平表示，能源布局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力，歐美在儲能發展無疑是世界先驅，期盼攜手夥伴相輔相成將事業做大。張安平強調，氣候變遷已經是現實，企盼供應商與策略夥伴都能加入台泥全球減碳行列，給未來子孫更多的選擇，給生命創造更多的可能性。

台泥表示，許多客戶在展場向台泥儲能商務團隊反饋，台泥儲能展出的DC to DC充儲一體架構，確實更能解決電力轉換上的損耗，使能源使用能更加有效，而且已經有運轉的實績，紛紛詢問台泥儲能何時會到美洲落地建站？以高強度性能混凝土打造的EnergyArk儲能櫃亦成為展場焦點，客戶直呼「good idea」，並認為在全球氣候快速變遷之際，EnergyArk儲能櫃能承受極端氣候很重要。