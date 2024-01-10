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中油關懷高齡族群 攜手高市府打造長照園區

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油今(10)日與高雄市政府共同簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄。照片／中油提供
中油今(10)日與高雄市政府共同簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄。照片／中油提供

中油今(10)日與高雄市政府共同簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄，中油將出租位於原高雄煉油廠內宿舍區內舊油廠國小托兒所予高雄市政府規劃打造長期照顧服務園區，服務高雄在地以及有長照需求的民眾。

今天的「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄簽署儀式，由高雄市長陳其邁及中油董事長李順欽出席簽署，展現對於政府長照政策的重視與支持，代表雙方將從規劃到落實，一起攜手合作推動此次的長照園區計畫。

李順欽表示，原高雄煉油廠所在地(高雄市楠梓區) 是中油的「起家厝」，未來將出租宿舍區內舊油廠國小托兒所給高雄市政府，由高雄市政府挹注經費進行修繕工作並以公開標租方式遴選優質廠商進駐營運，規劃設置70至90人規模的日間照顧中心、失智據點、銀髮健身俱樂部及營養衛教、診所與復健區等長照服務，讓當地長輩可以就近利用各項長照及醫療資源，預防及延緩失能失智，減輕家屬照顧上的負擔。

中油配合政府半導體產業布局，原高雄煉油廠工場區已規劃籌設「南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)」，以形塑南部半導體材料「S廊帶」，並推動南部城市產業結構的轉變；在因應未來園區發展，引進產業進駐之前，中油與高雄市政府整合雙方資源，融入在地經營，在長期照顧服務的領域建立創新合作模式，一起為台灣的未來加油。

中油 長照 長期照顧

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