搶攻賞櫻熱 街口支付再推旅日支付優惠

街口支付（JKOPay）2023 年第4季日本跨境支付交易規模持續創下新高，為不少民眾省去現金找零麻煩、部分商家不支援信用卡消費的支付痛點。瞄準農曆春節假期、賞櫻季旅日人潮，街口支付 2024 年第1季再祭出旅日支付優惠活動，包括日本消費筆筆最高享 20% 、春節期間隨機返幣 100% 回饋。

街口支付內部統計，2023 年 10 月至今旅日支付各項交易不斷攀升，日本 47 個行政區都有街口支付用戶足跡，其中交易額最高前五名地區依序為東京都、京都府、大阪府、北海道、沖繩縣，而楓葉季期間擁有人氣賞楓勝地的區域交易排名也明顯飆升，包括長野縣（輕井澤）、山梨縣（富士山河口湖）、神奈川縣、兵庫縣等，隨著農曆春節假期、各地賞櫻季將至，台灣民眾於日本全國各地使用街口支付付款的需求更是成長可期。

搶攻賞櫻熱潮，街口支付宣布第1季延續旅日支付筆筆享 5% 街口幣回饋、免 1.5% 海外交易手續費，並祭出街利存帳戶付款再加碼回饋 10.5%，加上街利存帳戶付款 3% 或其他銀行帳戶付款 1% 回饋無上限，相當於日本當地使用街口支付消費可享最高 8 折優惠。

此外，用戶於 2 月 5 日至 2 月 17 日農曆春節期間在日本使用街口支付完成付款，還有機會享整筆訂單隨機返幣 100% 回饋。

街口支付也提醒，用戶須先在台灣將街口支付 App 更新至最新版本，並完成銀行或街利存帳戶綁定，入境日本後再完成地區切換，方可使用街口支付 App 進行付款，其中「正掃」方式必須在設有 PayPay 收款 QR Code 的適用店家，始可進行掃碼付款，而「反掃」方式僅支援有街口支付 Logo 之合作商家，可出示街口支付 App 付款碼供店家掃描。