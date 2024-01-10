中鋼小鋼胚加熱爐可「一鍵降溫」 省錢又減碳

中鋼（2002）小鋼胚工場加熱爐成功開發「一鍵降溫」新功能，當遇到「計劃性停機」或需要生產「持溫時間較長的鋼胚」等情形，爐控員只要按下一個「功能鍵」，加熱爐即可自動、迅速且安全地完成降載降溫，此功能不僅取代過往傳統的人工設定降溫模式，經實測結果顯示，加熱爐設備一年約能減少135萬立方米的燃氣使用量，換算後年省552萬元燃料成本，同時達到每年減碳1,053噸效益。

中鋼每年約可生產200萬公噸小鋼胚，近年導入自動化及智慧製造技術，透過大量生產數據的收集及燃燒效率分析，成功開發加熱爐「一鍵降溫」新功能，大幅提升整體製程效率。

中鋼小鋼胚工場加熱爐正常運作下，爐內溫度約攝氏1,200度，如遇到「計劃性停機」或需要生產「持溫時間較長的鋼胚」時，過往需由爐控員依照經驗手動執行降溫程序，將加熱爐內溫度降至攝氏1,050度。

為避免不同爐控員手動降溫作業可能引起的燃料浪費，或者因燃燒效率不佳造成鋼胚表面銹皮增生及脫碳現象，中鋼依照小鋼胚工場的軋延溫度設定標準作業程序，結合自動化及人工智慧技術開發加熱爐「一鍵降溫」新功能，爐控員只要按下一個功能鍵，6分鐘內加熱爐各個加熱區的燃氣會自動、迅速並安全地從高流量降至低流量，完成降載降溫作業。

此外，「一鍵降溫」功能開發後，相較過往傳統人工降降溫模式更能減少燃氣使用量，實測結果顯示一年預計減少約135萬立方米的燃氣量，換算後可節省燃料成本約552萬元，加熱爐也能達到每年減碳約1,053噸及小鋼胚產出品質增進等多重效益。

中鋼表示，面對2050碳中和的嚴峻挑戰，不僅已完成短期減碳，中、長期分「先低碳、再零碳」的兩階段碳中和路徑規劃，近年來更加大力度務實推動節能減碳工作，包括製程精簡改善及應用智能化技術進行加熱爐燃燒溫度調控。

中鋼自2004年至今總計完成2,114件減碳方案，減碳量達到每年322.9萬噸，而小鋼胚工場加熱爐成功開發的「一鍵降溫」新功能，未來也將水平展開應用在鋼板、條鋼、線材等工場的加熱爐，中鋼也將持續創新節能方案，善盡企業責任，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之願景踏實前進。