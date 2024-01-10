科技園區、危老都更帶旺預售市場 這三區交易大幅增長

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年台北市各行政區的預售屋交易占比變化，受惠北士科話題帶動，以士林區預售交易占比增幅居北市之冠，第二、三名為大安和大同區，主要是受到危老及都更案興起，帶動預售屋市場交易，這3區占比增幅皆超過6個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市未來產業目標將以發展智慧密集產業為主，因此市府積極打造研發營運導向的科技產業廊帶，範圍包含南港生技聚落計畫、內科2.0計畫、士林北投科技園區、生態社子島計畫與及圓山新創聚落，藉由產業聚落的型塑，打造更完整的產業廊帶，帶動整體產業升級與轉型。

陳金萍指出，士林區受惠於北投士林科技園區的發展，讓當地的房市漸趨火熱，隨著指標企業與公共建設的進駐，商辦及住宅後市看好，吸引不少建商插旗推案，而民眾也看好區域前景，購屋意願增，帶動士林區預售交易市場轉趨熱絡，在行政區占比已從2019年的0.2%提高至2023年的6.9%，五年間提升了6.7個百分點，增幅為北市之最。

值得注意的是，北投區因土地相對低廉，不少建商看準商機，紛紛在此推案。在北士科的帶動之下，北投區在2019年和2023年交易占比皆為北市之冠，預售交易火熱。

至於大安區，陳金萍表示，大安區土地價值不斐，再加上土地供給稀少，因此在前幾年，鮮少有預售推案。近年在台北市政府大力推動危老及都更之下，當地的預售推案有顯著提升，加上精華地段優勢，讓該區預售屋交易占比已從1.5%提升至8.1%，增幅達6.6個百分點，居北市第二。近期最受矚目的「Diamond Towers 台北之星」也將進入銷售階段，社區共有155戶，若能順利完銷，有望再推升大安區的預售交易量。

至於大同區，陳金萍指出，大同區屬於台北市早期開發的地區，老舊公寓、大樓比例高，可建築素地少，新建案大多是透過老舊建物整合拆除重建或危老都更而取得建築基地。