連3年調起薪 麥當勞3月起正職加薪2000元 店經理年薪上看150萬

台灣麥當勞加薪搶人才，宣布3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪，包括正職服務員、大夜正職服務員，以及餐廳襄理、副理、經理，起薪全面調升2000元。其中，正職服務員自3萬元調升至3.2萬元，調幅達6.7%；餐廳襄理起薪調升至42400元，調幅5%；餐廳經理起薪同步調升，加上年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬元。

根據人力銀行調查，國內人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，各家業者紛紛大舉徵才因應人力荒，為在競爭激烈的餐飲業中吸引求職者。

麥當勞表示，預計年底前再開14家新餐廳，總店數將達421家，突破40年來歷史新高，隨著積極展店的腳步，今年大規模釋出正職職缺，將招募1500名正職服務員及200名餐廳襄理，希望透過充裕的餐廳人力與穩定排班，提供顧客更好的用餐體驗。

麥當勞表示，現有超過1000名正職服務員，歡迎對餐飲有熱誠的社會新鮮人，加入麥當勞擔任管理職。麥當勞有全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育襄理成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，2至3年即有升遷機會。