金山街工程師「新手村」房租年漲逾2成 但2024竹科房價恐反轉？

鄰近竹科的金山街一帶，被喻為是竹科工程師的「新手村」，許多初入社會，或尚未買房的竹科新貴，在剛進入竹科科技業時，常會選擇此地租房居住。不過，漲了多年的新竹房價，恐怕在2024出現變化？

受惠科技業的大幅成長，新竹成為近幾年來，全台最熱的房市區域之一，房價持續創下歷史新高。最近，有房仲業者統計新竹的房價，已較前一波歷史高點，再漲近9成！

新竹房價不斷飆漲，除了見證竹科人「錢」力無窮之外，就連新竹的Big City遠東巨城購物中心，在2023年底的週年慶期間也擁入近80萬人次，全年業績上看160億元，高消費力可見一斑。

整座新竹科學園區支撐起17萬人的就業，更撐起鄰近房市與消費力。由於人力需求不減，也讓竹科外圍，緊鄰友達光電、聯發科總部等科技大廠一帶的的金山街猶如一座「新手村」，吸引大量尚未購屋的科技新貴在此租屋，該區的房市買氣與租賃市場都相當熱絡。

整座新竹科學園區支撐起17萬人的就業，更撐起鄰近房市與消費力。遠見記者蘇義傑攝

住進新手村也愈來愈貴，一年房租漲逾2成

金山街一帶的房屋租金逐年攀漲，就連高收入的竹科人都大呼吃不消。一名在竹科某科技大廠工作的工程師小邱，就感受深刻。

小邱接受《遠見》訪問時指出，他的房間約5坪左右，在5年前住進去時，每月租金為5500元。不過，隨著房市漸趨熱絡，房東也以各種藉口調漲租金，例如加裝洗衣機、更換冰箱等名義，將租金調整到7900元，房租調漲了超過2成。其他同事也有類似遭遇，每年的月租金調幅都約500至1000元。

根據元宏不動產加值服務平台的統計，在金山街一帶的每坪租金從2022年的1017元，上漲至1289元，光一年的增幅就高達26.7％。另外，若對比當地房價，每坪平均單價也從33萬元，漲到39.9萬元，同樣也有高達20.9％的漲幅。

房市隨竹科一同暢旺，但要注意「這件事」

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，竹科的高速發展，確實帶動新竹縣市房價大幅走高；至於為何有這樣的帶動效果，可歸功於竹科廠商的連年業績高成長。就以2022年來看，在俄烏戰爭、疫情導致中國封城及通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，竹科廠商的營業額仍高達1兆6132.55億元，不僅是三大科學園區之首，甚至還較2021年增加252.83億元，更創下歷年新高。

影響所及，收入大增的科技新貴在新竹縣市瘋狂掃房，也讓新竹市與竹北市房價瘋狂飆漲。許多中古屋在2019年都還20萬初頭，短短幾年，成交價已跳到每坪40萬到60萬，幾乎翻倍成長，高房價也帶動租金一路走高。

那麼，鄰近竹科的區域是否還會再創漲勢？陳傑鳴認為，從近期的市況觀察，新竹房價與租金飆漲氣勢已開始放緩，特別是在2023年政府打炒房力道加重、高利率環境與房價短線漲太多等利空因素下，房市看來有些冷卻。

另外，2023年的竹科營業額也開始衰退，從2023年前10月竹科營業額年減15％觀察，竹科新貴購買力明顯轉弱。

新竹縣市很多熱門重劃區，如竹北高鐵特區、台科大重劃區、華興重劃區的漲勢都大幅趨緩，甚至部分重劃區的房價已做頭反轉「出現下跌」。顯見此時在新竹追價買房，有一定風險性，不論是購屋自用或是買房置產，都須多加留心。

（本文出自2024.01.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）