新店人都買新屋？平均每三件有一件 房仲點2原因

新店近年來受惠全台房價飆漲和建設利多齊發，一躍成為各大建商的必爭之地。東森房屋研究中心彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，2023年前3季新店屋齡三年以下新成屋的新增房貸件數為799件，占全區新增房貸總件數2,360件的33.9%，該佔比已經連續五年走揚，並創下有統計數據以來的歷史新高，顯見新店新成屋買氣之熱絡。

東森房屋新店北新加盟店鄭任勝指出，最近幾年新店新成屋交易占比激增主要有兩原因，一是新店新建案大多集中在央北重劃區內，2018年~2020年是央北重劃區高速發展的階段，期間吸引了一眾建商到此購地插旗，近年隨著新案陸續交屋，區內新成屋的申貸件數自然會快速成長。

另一方面，目前新店的買盤以首購族和換屋族占最大宗，新成屋屋況好、有電梯、社區規劃佳，不僅受年輕小家庭的青睞，很多換屋族或上了年紀的長輩，在買房時也會首選此類產品。

鄭任勝表示，新店緊鄰台北，地段精華，生活機能成熟，有強勁剛性需求。近年來在央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城、南機廠 BOT 案等建設題材的加持下，屋主普遍看好新店的後市發展，加上受到房地合一稅和平均地權管理條例修法影響，很多屋主為了不被課重稅，拉長持有時間，市面上輕屋齡物件的供給量越來越少，價格居高難下。

目前新店央北重劃區新建案的成交單價普遍都在7字頭以上，個別指標建案甚至可以上看8字頭，就連新店相對外圍的安坑、北宜等地，新建案的平均成交單價也已經來到3~5字頭，與前幾年相比，漲勢相當驚人。